Vehículo de la Policía Nacional de Salamanca, junto a la Comisaría de Salamanca de la calle jardines. Archivo.

A la cárcel dos de los tres detenidos por atracar a mano armada un bar en Salamanca con un cuchillo y una pistola

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a tres varones como presuntos autores de un atraco a mano armada perpetrado en un establecimiento de hostelería de la capital salmantina.

Tras ser puestos a disposición judicial, la autoridad competente ha decretado el ingreso en prisión provisional para dos de los implicados.

Según la información facilitada, un hombre con el rostro tapado irrumpió en un bar de Salamanca empuñando un cuchillo y una pistola, sembrando el pánico entre los presentes.

Rápidamente y bajo amenazas, se hizo con los 300 euros de la caja del local, varias participaciones de lotería e incluso el dinero que llevaba encima uno de los clientes que en ese momento se encontraba consumiendo en el establecimiento.

La rápida respuesta de la Policía Nacional no tardó en dar sus frutos: la operación se ha saldado con tres hombres arrestados y dos de ellos enviados directamente a prisión por orden del juez.

Rápida caída del grupo tras el aviso de alerta y la coordinación policial

A raíz de la comunicación recibida desde la Guardia Civil mediante los canales de coordinación operativa, la Policía Nacional desplegó de inmediato un dispositivo de búsqueda y cierre en la capital.

Minutos después, las patrullas interceptaban a un individuo cuyas características físicas encajaban con la descripción del asaltante.

En el cacheo de seguridad, los agentes le incautaron 13 billetes de cinco euros y dos décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional exactamente coincidentes con los denunciados por las víctimas, por lo que se procedió a su detención directa.

Las posteriores pesquisas permitieron a los agentes rastrear y ubicar el vehículo empleado por la banda para la fuga.

Tras interceptar el coche, la Policía detuvo a otros dos varones que viajaban en su interior, interviniendo en el registro del turismo prendas de vestir idénticas a las empleadas en el atraco y diversos efectos relacionados con la causa que completan las pruebas remitidas al juzgado.