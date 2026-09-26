La directora de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, Ruth Andérez; el teniente de alcalde de la localidad, Jaime González; la presidenta de Equipo Europa en la Comunidad, Amanda Lago; la investigadora de la Universidade do Minho, Gema Pérez Souto; y el secretario general de la Fundación Rei Afonso Henriques, José Luis González Prada. Cedida.

Aldeadávila acoge una cumbre juvenil transfronteriza para debatir sobre vivienda y el futuro de la Unión Europea

El corazón de las Arribes del Duero se ha convertido este fin de semana en el punto de encuentro para decenas de jóvenes de Castilla y León y Portugal que se han propuesto demostrar que Europa también se construye desde los pueblos que hacen frontera.

Aldeadávila de la Ribera acoge un foro de debate en el que las oportunidades que ofrece la Unión Europea se ponen sobre la mesa para hablar de lo que de verdad preocupa en el medio rural: cómo conseguir un empleo digno, las dificultades para acceder a una vivienda o el zarpazo constante de la despoblación en la frontera hispanolusa.

La cita, apoyada por la Junta de Castilla y León y los centros Europe Direct de León, Salamanca, Segovia, Zamora y del entorno rural, cuenta además con el impulso directo del colectivo Equipo Europa.

Imagen de grupo con las diferentes autoridades, ponentes y los jóvenes participantes de las jornadas. Cedida.

La apertura institucional del encuentro reunió a la directora de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Presidencia, Ruth Andérez, junto al teniente de alcalde y concejal de Cultura y Educación de la localidad, Jaime González, encargado de la recepción oficial e institucional del municipio ribereño a los diferentes participantes del encuentro con el mensaje claro de que Aldeadávila es el ejemplo perfecto de que España y Portugal "son países hermanos".

Además de la presidenta regional de Equipo Europa, Amanda Lago, el secretario general de la Fundación Rei Afonso Henriques y representante de la Red UE en Castilla y León, José Luis González Prada, y diferentes cargos representativos de la Comisión Europea y de la Universidade do Minho.

Tras el arranque formal, el programa rompió el hielo con la mesa redonda '40 años de España y Portugal en la UE', donde el profesor de la USAL Daniel González Herrera y la investigadora portuguesa Gema Pérez Souto repasaron cuatro décadas de convivencia e integración a ambos lados de la frontera.

Imagen con los estudiantes de la USAL que participan en las jornadas, y al fondo en el centro de la imagen, la directora de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, Ruth Andérez. Cedida.

Lejos de quedarse en meros discursos teóricos, este encuentro nace con la vocación de que la voz de los jóvenes de la Raya viaje hasta el centro neurálgico del continente.

A lo largo de las distintas mesas de trabajo, talleres y dinámicas participativas con expertos y colectivos universitarios de los dos países, los asistentes están dando forma a un documento conjunto que remitirán de forma oficial al Parlamento Europeo.

Una petición formal con la que la juventud transfronteriza quiere exigir soluciones reales contra la sangría demográfica y pedir un compromiso firme a las instituciones comunitarias para garantizar el futuro de sus pueblos.