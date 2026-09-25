El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la inauguración del evento. Cedida

Salamanca se prepara para mirar a su Semana Santa en una cita única: "Lo vivimos con fervor los 365 días del año"

Salamanca vuelve estos días la mirada hacia una de sus grandes señas de identidad.

La ciudad acoge desde este viernes y hasta el domingo el XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías, una cita que reúne en el Palacio de Congresos a casi medio millar de personas.

Servirá también para poner en valor una Semana Santa que, como ha destacado el alcalde, Carlos García Carbayo, se vive “con fervor los 365 días del año”.

El primer edil ha sido el encargado de abrir oficialmente el encuentro, acompañado por representantes de las instituciones y de la Semana Santa salmantina. Junto a él han participado José Antonio Fresno, secretario de la Comisión Permanente de los Encuentros Nacionales de Cofradías; Francisco Hernández, presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca y del propio encuentro.

También José Alberto Díaz Pico, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, y José Luis Retana, obispo de Salamanca y de Ciudad Rodrigo.

En su intervención, García Carbayo ha destacado el valor patrimonial y cultural de una Semana Santa que cuenta con la declaración de Interés Turístico Internacional.

Una distinción que, ha subrayado, no se entendería sin el trabajo que durante todo el año realizan las hermandades, cofradías y congregaciones.

“Tenemos una Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional, que es posible gracias al trabajo ejemplar de las hermandades, cofradías y congregaciones que integran nuestra Junta de Semana Santa”

Y es que, en su opinión, “porque las imágenes y el patrimonio son fundamentales, pero hacen falta personas que los cuiden y mantengan viva esta tradición”.

El Ayuntamiento, ha recordado García Carbayo, mantiene su respaldo a la Junta de Semana Santa y a las distintas cofradías.

Como muestra de ese compromiso ha citado la reciente dedicación de una plaza al Cristo del Amor y de la Paz, un reconocimiento que se hizo efectivo el pasado miércoles y que quiso reivindicar como una forma de agradecer la aportación de esta hermandad a la ciudad.

“El pasado miércoles lo demostramos de nuevo al dedicar una plaza al Cristo del Amor y de la Paz, en reconocimiento a una de nuestras hermandades más representativas. Es una manera de agradecer lo mucho que aporta a Salamanca”, ha afirmado.

Pero el encuentro tiene también una cita marcada en rojo en el calendario. Será este sábado, cuando la procesión extraordinaria Vía Áurea lleve las imágenes a las calles de Salamanca en un recorrido que pretende unir la dimensión cofrade con el singular escenario monumental de la ciudad.

García Carbayo ha destacado precisamente ese carácter extraordinario de la procesión, que permitirá contemplar la Semana Santa salmantina en un entorno especialmente ligado al patrimonio.

“Permitirá disfrutar la Semana Santa salmantina en un escenario patrimonial único”, ha apuntado.

Y detrás de lo que los salmantinos y visitantes podrán contemplar en la calle habrá, como ocurre cada Semana Santa, muchas horas de preparación.

“Cuando veáis las imágenes recorrer nuestras calles, veréis también el resultado de muchas horas de trabajo y de mucha ilusión”, ha añadido el alcalde.

El XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías continuará durante todo el fin de semana con mesas redondas y diferentes actividades y actos paralelos.

El programa tendrá uno de sus momentos centrales este sábado a las 17:30 horas, cuando la procesión extraordinaria Vía Áurea parta de la Catedral para recorrer las calles de Salamanca.

Una nueva ocasión para que la ciudad vuelva a encontrarse con una tradición que, más allá de las fechas señaladas en el calendario, mantiene actividad y devoción durante todo el año.