Un operario herido crítico tras ser arrollado por un conductor de 81 años detenido tres horas después en su huida a Francia

Un operario del servicio de mantenimiento de carreteras, de 57 años, se encuentra en estado crítico tras ser atropellado a primera hora de este viernes en el kilómetro 209 de la A-62, dentro del término municipal de Parada de Rubiales (Salamanca).

El conductor del vehículo que provocó el accidente se dio a la fuga sin prestar auxilio a la víctima.

El suceso ocurrió a las 09:23 horas mientras el trabajador desempeñaba sus labores en la vía. Tras el arrollamiento, la víctima sufrió heridas muy graves y tuvo que ser evacuada de urgencia en un helicóptero del Sacyl al Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Efectivos de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de Salamanca se desplazaron al punto del siniestro para realizar la inspección ocular.

En el lugar hallaron restos de fragmentos del vehículo implicado, los cuales permitieron determinar que se trataba de un Peugeot 308 gris claro.

La Guardia Civil dio el aviso de búsqueda a las patrullas de toda Castilla y León. A las 12:45 horas, agentes del Subsector de Burgos interceptaron en el kilómetro 45 de la AP-1, a la altura de Grisaleña y en sentido Francia, a un turismo de matrícula francesa que presentaba daños en la parte anterior derecha.

Imagen del coche siniestrado. Guardia Civil

Tras cotejar las piezas encontradas en la carretera de Salamanca y comprobar que en los desperfectos del coche había prendas de alta visibilidad idénticas a las del operario, se procedió a la detención del automovilista.

El arrestado es un hombre de 81 años y nacionalidad portuguesa, con iniciales J. P. P., al que se le investiga como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia grave y otro de abandono del lugar del accidente.