La alerta vecinal frena la okupación de una vivienda de alquiler social del Ayuntamiento en Salamanca

La intervención de la Policía Nacional se saldó con la detención de un hombre como presunto autor de un delito de usurpación y otro de desobediencia grave tras negarse a abandonar la casa voluntariamente.

Los hechos tuvieron lugar por la noche, cuando un residente de la zona llamó al teléfono de emergencias policiales al percatarse de movimientos “sospechosos e inusuales”, según la nota de prensa de la Policía, en una vivienda unifamiliar del barrio que sabía que permanecía deshabitada.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente varias dotaciones del cuerpo policial.

A su llegada, los agentes localizaron en el interior del domicilio al sospechoso, quien trató de engañar a las patrullas asegurando que contaba con un contrato de arrendamiento en regla.

Sin embargo, la inspección del lugar y la falsedad documental de los papeles mostrados levantaron las sospechas de las autoridades.

Otro vecino del inmueble confirmó a los agentes que el individuo acababa de entrar en la casa hacía apenas unas horas y que el día anterior la propiedad estaba completamente desierta.

Al registrar el inmueble para verificar la situación, los policías comprobaron que la casa estaba completamente vacía.

No contaba con muebles, suministro de agua ni luz corriente.

El sospechoso había cambiado únicamente el bombín de la puerta principal para hacerse con el control del acceso, aunque carecía de las llaves que daban a la zona del patio.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes con las bases de datos institucionales, las gestiones confirmaron que la vivienda unifamiliar pertenece al Ayuntamiento de Salamanca y forma parte del programa público de viviendas destinadas a alquiler social para familias vulnerables.

Pese a los requerimientos verbales de los agentes para que desalojara la propiedad de forma voluntaria, el hombre persistió en su actitud y se negó en todo momento a salir, motivo por el cual fue finalmente arrestado por un delito de usurpación de inmueble y desobediencia grave a la autoridad.

Una vez concluidas las diligencias en la Comisaría Provincial de Salamanca, el detenido ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.