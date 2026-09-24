Salamanca enseña a Europa su proyecto pionero para cuidar a mayores y dependientes: junta innovación tecnológica y social

Salamanca está recibiendo hoy, y lo va a hacer también mañana, a representantes de Tallin (Estonia), Hof (Alemania) y Coimbra (Portugal) en un encuentro en el que las tres ciudades europeas asociadas al proyecto Trust conocerán, de primera mano, detalles de su desarrollo.

Trust pasa por ser un proyecto que es pionero y que está impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca y financiado con fondos europeos de European Urban Initiative, que busca avanzar hacia un sistema de cuidados más conectado, ágil y centrado en las personas.

Combina innovación tecnológica, mejoras en la gestión y nuevos recursos de apoyo a las personas dependientes y sus cuidadores.

La visita de las tres ciudades asociadas forma parte del proceso establecido en el desarrollo de esta acción urbana innovadora.

Durante las dos jornadas de trabajo, los representantes de las tres ciudades conocerán el contexto social y asistencial de Salamanca, los principales avances del proyecto y algunas de las soluciones que se están llevando a cabo.

El encuentro ha servido también para poner en común los retos a los que se enfrentan Tallin, Hof y Coimbra en materia de cuidados y dependencia y analizar qué elementos de la experiencia salmantina pueden resultar útiles y transferibles a sus contextos.

Conocer el modelo sobre el terreno

Uno de los objetivos centrales de esta visita es acercar a los socios europeos las labores que TRUST está desarrollando tanto desde el ámbito social como desde el tecnológico.

Los participantes tendrán la oportunidad de conocer el trabajo de la Universidad de Salamanca, uno de los socios del proyecto, en torno al uso de sensores y su aplicación en los hogares para mejorar la atención y el seguimiento de las personas en situación de dependencia, además de otras soluciones tecnológicas que formarán parte del proyecto.

La visita al centro de pruebas de la Universidad permitirá mostrar de manera práctica algunas de estas tecnologías y sus posibles aplicaciones.

La dimensión comunitaria de los cuidados ocupa también un lugar destacado. La delegación europea visitó el Centro Municipal Integrado (CMI) Victoria Adrados, espacio municipal pionero en el desarrollo de un modelo de atención y convivencia para personas mayores.

Otro de los puntos principales de la visita será el futuro Centro de Innovación y Cuidados de Salamanca, que estará ubicado en el antiguo albergue juvenil Lazarillo de Tormes. Este espacio está concebido como uno de los principales puntos de referencia de Trust y acogerá actividades de formación y asesoramiento, acciones dirigidas a las personas cuidadoras, iniciativas de participación ciudadana y demostraciones de las tecnologías desarrolladas en el marco del proyecto.

La segunda jornada permitirá profundizar en algunas de las líneas de trabajo que se encuentran actualmente en desarrollo, desde sensores y otros dispositivos conectados hasta el uso de modelos de IA en el ámbito de los servicios sociales o las convocatorias para la incorporación de personas beneficiarias y la formación de cuidadores.

Trust está impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca, junto con el trabajo de socios como la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (Famasa), la Fundación Asprodes, Khora Urban Thinkers y la Universidad de Salamanca y cuenta con financiación europea, como Acción Urbana Innovadora, en el marco de la European Urban Initiative (EUI).

El proyecto parte de la necesidad de responder a uno de los grandes retos sociales de las ciudades europeas: cómo mejorar la atención a las personas en situación de dependencia y, al mismo tiempo, ofrecer más apoyo, información y recursos a quienes asumen las tareas de cuidado.