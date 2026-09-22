El parque infantil de tráfico que se construirá en Salamanca. Fotografía: Ayuntamiento de Salamanca.

Salamanca saca a licitación el nuevo parque de educación vial de 3.400 metros junto a la Policía Local

Avanza el compromiso municipal con la seguridad vial de todas las edades. El Ayuntamiento de Salamanca impulsará la educación vial en la capital con la construcción de un nuevo parque de prácticas situado junto a las dependencias de la Policía Local, en la Avenida de La Aldehuela.

Las obras de este nuevo espacio ya se encuentran en fase de licitación y darán cumplimiento a una de las peticiones express del Consejo de la Participación de la Infancia y la Adolescencia para ofrecer formación práctica tanto a niños como a personas mayores.

El anuncio ha tenido lugar coincidiendo con el cierre de la Semana Europea de la Movilidad, donde los concejales de Tráfico, Ángel Molina, y de Medio Ambiente, María José Coca, visitaron una jornada de seguridad vial para escolares organizada en colaboración con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Durante la cita, los estudiantes recibieron nociones teóricas y prácticas en la sede policial antes de ponerlas a prueba en un paseo ciclista supervisado.

El proyecto del parque se ejecutará sobre una parcela de unos 3.400 metros cuadrados en la zona norte y oeste del solar.

La instalación contará con un circuito asfaltado sobre una base bituminosa de 20 centímetros confinado por bordillos remontables, tres filas de gradas prefabricadas de hormigón junto a la calle Arias Pinel para acoger grupos, zonas ajardinadas con arbolado y arbustos, y un sistema de alumbrado energéticamente eficiente.

Asimismo, la actuación se complementa con un plan de refuerzo de la seguridad en entornos escolares.

El Consistorio está pintando en la primera barra de los pasos de peatones cercanos a colegios pictogramas con los mensajes 'para', 'mira', 'vehículo parado' y 'cruza' diseñados para captar la atención de los estudiantes frente a las distracciones del teléfono móvil.

Estas medidas se suman a las reservas de parada rápida de 30 a 60 segundos y zonas de estacionamiento temporal de 5 a 10 minutos implantadas en los últimos dos cursos para facilitar entradas y salidas fluidas.

La Semana de la Movilidad pone hoy su broche final con jornada de autobuses urbanos gratuitos durante todo el Día Sin Coches y la representación de la obra de teatro infantil ‘Los transportes del profesor Katiusko’ en el Parque Elio Antonio de Nebrija a las 18:30 horas.