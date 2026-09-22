El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, junto a las concejalas Joana Veloso y Belén Barco presentan la nueva campaña audiovisual y de sensibilización ambiental. Ayto. Ciudad Rodrigo.

De La Moretona a la ruta 'La Senda': Ciudad Rodrigo, la gran apuesta del turismo de naturaleza

Estrategia verde para diversificar su oferta turística. El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha presentado este martes una nueva campaña audiovisual y de sensibilización ambiental compuesta por cuatro vídeos promocionales para poner en valor la riqueza natural de su municipio.

La iniciativa, lanzada por el alcalde, Marcos Iglesias, junto a las concejalas Joana Veloso y Belén Barco, servirá de carta de presentación de la localidad mirobrigense en la feria de turismo de naturaleza Naturcyl, que se celebra esta misma semana en la provincia de Segovia.

La campaña ha sido financiada a través de la subvención 'Adap Clima' dentro de la Red de Ciudades Cencyl, un entramado vinculado al Corredor del Atlántico Norte enfocado en la adaptación urbana al cambio climático.

Cada una de las cuatro piezas audiovisuales está centrada en un enclave ecológico emblemático: la Moretona, los parques de la Glorieta y la Florida, y el entorno fluvial del río Águeda.

La localidad busca reforzar de esta manera su posición como una de las ciudades con mayor proporción de superficie verde por habitante en Castilla y León.

La Moretona y la ruta 'La Senda', pilares de la transformación verde

El proyecto estrella en marcha es la transformación integral de La Moretona, concebida para convertirse en una amplia área recreativa y de ocio que complemente las zonas de baño del río Águeda durante los meses de verano.

Asimismo, el plan de sostenibilidad se refuerza con el desarrollo de 'La Senda', una ruta circular de 23 kilómetros apta para senderistas y ciclistas que conecta el casco urbano con pedanías cercanas, cuyos hitos de señalización se están instalando actualmente gracias al programa de Formación y Empleo.

En su desembarco en Naturcyl, Ciudad Rodrigo combinará la promoción de sus pulmones verdes urbanos —cuya madurez arbórea ayuda a mitigar la huella de carbono— con su oferta de astroturismo y sus conocidos atractivos patrimoniales.

Como destacó el regidor, el objetivo es consolidar un modelo de turismo sostenible que enriquezca la experiencia del visitante y redunde directamente en el bienestar y la calidad de vida de los vecinos.