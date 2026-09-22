Dos detenidas en Salamanca por agredir a un vigilante con su propia porra y amenazarle con clavarle las llaves en los ojos

Peleas por un botín de apenas nueve euros. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de robo con violencia tras agredir violentamente al vigilante de seguridad de un establecimiento comercial que trató de impedir que abandonaran el local con productos sin pagar.

Los hechos se desencadenaron cuando el empleado de seguridad observó a las sospechosas ocultando diversa mercancía en el bolso de un carrito de bebé.

Tras realizarles un seguimiento discreto, el vigilante esperó a que rebasaran la línea de cajas, donde únicamente abonaron una pequeña compra.

Al llegar a la salida, se interpuso en su trayectoria para requerirles la devolución de los productos sustraídos, momento en el que ambas reaccionaron de forma extremadamente agresiva, arremetiendo contra él con golpes, patadas y continuas amenazas.

La espiral de violencia fue a más durante el enfrentamiento: una de las mujeres logró arrebatarle al vigilante su defensa de dotación —rompiendo el tahalí de sujeción— y la emprendió a golpes contra sus piernas.

Asimismo, llegaron a encararse esgrimiendo unas llaves a escasa distancia de su rostro, amenazándolo con clavárselas en la cara.

Tras recibir la alerta, varias patrullas de la Policía Nacional acudieron con celeridad al establecimiento.

Al llegar, los agentes comprobaron los restos del equipo del vigilante tirados por el suelo y procedieron de inmediato a la detención de las dos agresoras.

En la intervención se recuperaron los artículos sustraídos —un perfumador, una botella de aceite de oliva y un bote de especias— cuyo valor total ascendía a tan solo 8,95 euros.

Las arrestadas fueron trasladadas a dependencias policiales y puestas a disposición de la Autoridad Judicial.