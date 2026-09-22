Un agosto de récord en Salamanca: registra el mejor mes turístico de su historia con más de 90.000 viajeros

La ciudad de Salamanca recibió 90.159 viajeros en agosto de 2026, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 0,87% más que el año anterior y la cifra más alta registrada en la serie histórica de la ciudad. Del total, 53.764 fueron nacionales (+2,71%) y 36.395 internacionales (-1,74%).

Las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros alcanzaron las 127.959, un 2,97% más que en agosto de 2025. Las de origen nacional crecieron un 3,47%, hasta las 78.497, y las internacionales un 2,19%, hasta las 49.462; ambas cifras, al igual que el total de viajeros, suponen un nuevo máximo histórico para la ciudad.

La estancia media se situó en 1,42 noches, ligeramente por debajo de las 1,45 de 2025. Los visitantes españoles superaron esa media (1,46 noches), mientras que los internacionales permanecieron menos tiempo (1,36 noches).

La ocupación hotelera fue del 67,52%, la más alta del año, y del 71,66% los fines de semana, si bien ambos porcentajes quedan por debajo de los registrados en 2025 (67,64% y 73,03%, respectivamente).

En cuanto a precios, la tarifa media por habitación (ADR) se situó en 76,34 €, frente a los 71,95 € de 2025. El ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) también mejoró, aunque en menor proporción, al pasar de 51,03 € a 54,57 €.

Primer puesto entre las capitales

La capital concentra el 70,31% de los viajeros que llegaron a la provincia en agosto (128.226) y el 63,88% de sus pernoctaciones (200.315).

A escala autonómica, su peso es igualmente destacado: acapara el 14,49% de los viajeros de Castilla y León y el 12,73% de las pernoctaciones, muy por encima del 11,11% que le correspondería si cada provincia aportara una parte equitativa.

Salamanca mantiene, así, el primer puesto tanto en llegadas como en pernoctaciones entre las capitales de la comunidad.

Si se analiza el último trimestre, que concentra el grueso de la temporada estival, 2026 queda por detrás de 2025 e igualado con 2019 en número de viajeros de los últimos seis años, y en tercer lugar en pernoctaciones.

En el acumulado del año, la ciudad ha recibido 472.710 viajeros, la tercera mejor cifra de su historia, solo por detrás de 2025 y 2019.

Las pernoctaciones totales ascienden a 737.332, con las de origen internacional también en tercera posición histórica, tras 2024 y 2025.