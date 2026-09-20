Muere un hombre en Ciudad Rodrigo tras caer desde una carreta y sufrir una parada cardiorrespiratoria
Agentes de la Policía Local y sanitarios intentaron reanimarle, pero no lograron salvar su vida.
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Un hombre de unos 50 años ha fallecido este pasado sábado, 19 de septiembre, en Ciudad Rodrigo (Salamanca) después de caer desde una carreta y entrar en parada cardiorrespiratoria.
Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, a las 20:29 horas se solicitó asistencia sanitaria en la calle Ruiseñor para atender a un hombre que se encontraba inconsciente tras sufrir una caída.
El aviso se trasladó a la Policía Local y a los servicios de emergencias de Sacyl, que movilizaron una ambulancia hasta el lugar de los hechos.
Los primeros en llegar fueron los agentes, que se encontraron a la víctima en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a realizarle las maniobras de reanimación.
Tras unirse a las mismas el personal sanitario de Sacyl, finalmente, no pudieron hacer más por salvar su vida y confirmaron su fallecimiento.