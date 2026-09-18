Investigadores de Salamanca descubren una cocina romana intacta en el yacimiento burgalés de La Era

Un equipo multidisciplinar codirigido por José Manuel Costa García, de la Universidad de Salamanca (USAL), y Jesús García Sánchez, del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM-CSIC), ha hallado una estancia identificada como una antigua cocina romana de dos mil años en la localidad burgalesa de Sasamón.

El hallazgo, enmarcado en la décima campaña de excavaciones del proyecto que estudia el poblamiento en la comarca de la antigua 'Segisamo', se ha producido en el solar de La Era, un terreno cedido por una vecina al Ayuntamiento a los pies de la iglesia de Santa María la Real.

A pesar de los expolios sufridos a lo largo de los siglos, la estancia conserva el espacio de un posible horno y una excepcional variedad de materiales vinculados a la preparación y conservación de alimentos en épocas de Augusto y Tiberio.

Restos de la cocina romana descubierta. Comunicación USAL.

Entre el ajuar recuperado destacan grandes recipientes de almacenamiento ('dolia'), jarras, ollas, morteros, sartenes con recubrimiento de engobe rojo pompeyano e incluso fragmentos de un 'clibanus' (horno portátil para hacer pan).

La presencia combinada de cerámicas de importación itálica con piezas de tradición indígena turmoga refleja cómo convivían las costumbres locales con las romanas en una suerte de "cocina de la abuela turmoga", según explicaron los investigadores.

La campaña de 2026 ha sacado también a la luz indicios de ocupación previa de la Edad del Hierro, estructuras de época moderna y una necrópolis de inhumación del siglo XIX con una decena de tumbas.

Imagen con recursos explicativos de la cocina romana descubierta. Comunicación USAL.

En este último nivel se ha localizado un botón de una guerrera de la época de Isabel II, lo que sugiere que podría tratarse de un cementerio improvisado ligado a alguna de las epidemias de la época.

Los trabajos han combinado las catas sobre el terreno con el uso de drones, georradar y prospecciones geofísicas para proteger el patrimonio frente al expolio y documentar la evolución urbana de la comarca.