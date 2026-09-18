Robaba joyas en viviendas, las troceaba y las vendía por 4.000 euros: en prisión tras una ola de asaltos en Salamanca

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un varón como presunto autor de seis delitos de robo con fuerza en domicilio cometidos durante los meses de agosto y septiembre.

El sospechoso, que accedía a las viviendas mediante escalo a través de las ventanas, centraba sus botines en dinero en efectivo, objetos de valor y, principalmente, piezas de oro.

La Autoridad Judicial ha decretado su inmediato ingreso en prisión provisional dada la reiteración delictiva del arrestado, que acumulaba varias detenciones recientes en el último mes por hechos similares en la capital.

La investigación arrancó tras detectarse un goteo constante de asaltos en inmuebles residenciales bajo el mismo 'modus operandi'.

Las gestiones de los agentes permitieron rastrear la pista del material sustraído en varios establecimientos de compraventa de oro y metales preciosos de la ciudad, donde el delincuente había logrado obtener un beneficio económico cercano a los 4.000 euros tras vender las joyas robadas.

Entre el material interceptado y recuperado se encontraban cadenas, colgantes, pulseras y pendientes de oro, algunas de las cuales habían sido manipuladas y fragmentadas para dificultar su rastreo antes de la venta.

Tras ser exhibidas a las víctimas, estas las reconocieron sin ningún género de dudas, recuperando la posesión de sus pertenencias.

El operativo culminó con el arresto del individuo y el posterior registro de su domicilio, donde los agentes intervinieron nuevas pruebas que le vinculan directamente con los seis robos esclarecidos.