El torero salmantino Damián Castaño, herido de gravedad tras una violenta voltereta en la feria de Albacete

Damián Castaño en su faena al segundo toro de la tarde de la ganadería de Samuel Flores. Plaza de Toros de Albacete. X.

Dramático final de la Feria de la Virgen de los Llanos 2026. El matador de toros salmantino Damián Castaño ha sufrido este jueves una cornada de gravedad durante la celebración del último festejo del abono en la Plaza de Toros de Albacete, una corrida concurso y desafío ganadero en la que se anunciaban reses de las divisas de Miura, Samuel Flores, Cuadri, Baltasar Ibán, Fuente Ymbro y Pedraza de Yeltes.

El percance ha tenido lugar durante la faena de muleta del astado perteneciente a la ganadería de Fuente Ymbro, el quinto de la tarde.

En un lance del tramo inicial de la faena, el animal prendió con violencia al espada charro, propinándole una fuerte voltereta y haciéndole caer en la arena de muy malas formas.

A consecuencia del impacto y el topetazo, Damián Castaño quedó completamente inconsciente sobre el ruedo, siendo evacuado a toda prisa por las cuadrillas a la enfermería del coso albaceteño para ser intervenido de urgencia por el equipo médico de la plaza.

Trágica ironía del destino, el toro de Fuente Ymbro que protagonizó la cogida cuajó una pelea extraordinaria por bravura y casta durante toda su lidia, hasta el punto de ser premiado con la vuelta al ruedo por el presidente del festejo.

La terna de la tarde la completaban los espadas Rubén Pinar y Cristian Pérez, quienes tuvieron que hacerse cargo del resto de la corrida tras el grave contratiempo sufrido por el torero salmantino.