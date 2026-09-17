La BonoLoto deja más de 47.000 euros en una administración de Salamanca
El boleto ha sido validado en la Administración número 20 de la capital charra en un sorteo que genera bote de un millón de euros.
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La fortuna ha vuelto a hacer parada en la capital charra. El sorteo de la BonoLoto celebrado este jueves, 17 de septiembre, ha dejado un pellizco de la Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) en la ciudad de Salamanca, premiado con una suma total de 47.440,14 euros.
El boleto agraciado ha sido sellado en la Administración de Loterías número 20 de Salamanca, ubicada en la capital.
La combinación ganadora de la jornada ha estado formada por los números 3, 6, 18, 20, 22 y 43, con el 7 como número complementario y el 0 como reintegro.
La recaudación global del sorteo ascendió a 2.353.693,50 euros.
En esta ocasión no se registraron boletos acertantes de Primera Categoría con 6 aciertos, por lo que se ha generado un bote especial para el próximo sorteo en el que un único acertante de máxima categoría podría alzarse con un premio de 1.000.000 de euros.
La suerte de la Segunda Categoría estuvo muy repartida, acompañando al boleto salmantino otros dos validados en Pontecesures (Pontevedra) y Cantillana (Sevilla).