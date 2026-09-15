Santa Marta ofrecerá revisiones auditivas gratuitas a niños de 6 años para prevenir problemas de aprendizaje

El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo y la CEO de Audiology Clinical, Raquel L.Petisme. Ayto. Santa Marta de Tormes.

Aprender a leer y escribir no depende solo de prestar atención en clase o abrir un cuaderno; a veces, una pequeña e imperceptible dificultad para procesar los sonidos puede convertirse en una barrera invisible para el aprendizaje.

Pretendiendo alcanzar el objetivo inmediato de eliminar esos obstáculos desde el origen, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes y Audiology Clinical han unido fuerzas para ofrecer valoraciones neuroaudiológicas gratuitas a los niños de seis años del municipio.

A esa edad, cuando los más pequeños empiezan a descifrar las letras y consolidar la lectura, detectar a tiempo si la audición falla es decisivo. Mediante pruebas sencillas, ágiles y nada molestas para los niños, el equipo especializado evaluará cómo perciben los sonidos y su nivel de comprensión.

Si la prueba detecta algún pequeño desajuste que influya en la atención o el lenguaje, la familia recibirá la orientación necesaria para derivar al menor a los especialistas correspondientes antes de que el problema afecte a sus notas o a su bienestar escolar.

El alcalde de la ciudad, David Mingo, ha señalado que la iniciativa busca democratizar la salud preventiva y dar la tranquilidad a los padres de que sus hijos arrancan la etapa escolar con las mejores condiciones posibles.

Asegurando que supone "una gran oportunidad para las familias del municipio"

Un programa con un año de vigencia que demuestra que cuidar el futuro de los más pequeños empieza, muy a menudo, por escuchar atentamente sus necesidades desde la infancia.