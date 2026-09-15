Una salmantina de 13 años representará a España en la final internacional de las Olimpiadas de Tecnología

Aprender a patinar no es solo cuestión de ruedas, sino de paciencia, caídas y ganas de volver a levantarse con una sonrisa. Ese es el mensaje de superación que ha llevado a Mar, una salmantina de tan solo 13 años, a convertirse en una de las cuatro representantes de España en la final de las Olimpiadas Internacionales de Tecnología.

Su videojuego, bautizado como 'Patinando con Minion', ha conquistado al jurado de la Fundación NTT DATA por su frescura y su trasfondo inclusivo.

Con el lenguaje de programación Scratch como lienzo, Mar ha dado vida a una historia donde dos personajes radicalmente opuestos unen fuerzas para aprender juntos.

A través del juego, la joven transmite valores que van más allá de las pantallas: empatía, respeto por la diversidad y la convicción de que las diferencias no separan, sino que enriquecen cuando hay diálogo.

Como la propia creadora explicó durante la defensa de su proyecto, el patinaje le enseñó que "caerse forma parte del aprendizaje" y que lo verdaderamente importante es perder el miedo a volver a intentarlo.

La hazaña de esta estudiante salmantina cobra aún más fuerza al mirar las cifras: el certamen ha reunido a más de 5.000 jóvenes de nueve países entre Europa y Latinoamérica.

Ahora, los días 22 y 23 de septiembre, Mar medirá su talento en la final virtual junto a tres compañeros de Barcelona, Cádiz y Madrid, demostrando que la juventud salmantina no solo consume tecnología, sino que también la utiliza como herramienta para construir un mundo más amable y empático.