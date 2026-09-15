Desmienten el bulo difundido en las redes sociales del payaso disfrazado que atemorizaba a los vecinos en Salamanca

La Guardia Civil descartó este martes la presencia de una persona disfrazada de payaso atemorizando vecinos en distintos barrios de Salamanca y varios municipios del alfoz, tal y como aseguraba una información, difundida por las redes sociales y desmentida por fuentes del Instituto Armado, que lo tachan de bulo.

Supuestamente, esta persona habría sido avistada en barrios como San José y en localidades próximas como Santa Marta de Tormes, Cabrerizos y Carbajosa de la Sagrada.

Ante la alarma social, la Guardia Civil inició una investigación para verificar si la información obtenida era real o no.

Tras realizar las pesquisas oportunas, los agentes comprobaron que no existe ninguna denuncia que pueda verificar la existencia de una persona vestida de payaso en dichas localidades.

Por ello, la Guardia Civil solicitó a la población que evite la difusión de bulos y recordó que compartir noticias falsas sin contrastar solo genera una alarma social innecesaria entre los vecinos.

El Instituto Armado reclamó a la ciudadanía que consulte fuentes, perfiles y comunicados oficiales ante cualquier duda sobre la seguridad en su localidad y pidió que si alguien es testigo directo de cualquier tipo de conducta delictiva o intimidatoria, no lo publique en redes, sino que llame inmediatamente a las autoridades.