El Ayuntamiento de Salamanca y la UPSA sellan una alianza para retener talento e impulsar la ética en la IA

El alcalde Salamanca, Carlos García Carbayo y el rector de la UPSA, Santiago García Jalón se estrechan las manos tras la firma del convenio. EE.

Poner el conocimiento generado en las aulas directamente al servicio de las calles salmantinas, de sus emprendedores y de su futuro económico.

Ese es el espíritu del acuerdo que han firmado este martes en el Salón de Recepciones el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el rector de la Universidad Pontificia (UPSA), Santiago García-Jalón de la Lama.

Una alianza con la mirada puesta en 2027 que pretende que la retención del talento joven deje de ser un deseo y se convierta en oportunidades concretas de investigación y trabajo en la ciudad.

Firma del convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la UPSA. EE.

Acompañados por la vicerrectora de Investigación y Transferencia, Ana María Fermoso y el edil de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud, César Gómez Barthe, ambos representantes han escenificado una sintonía clave para la marca 'Salamanca Tech'.

En la práctica, el convenio abre de par en par las puertas de recintos municipales como el Centro de Emprendimiento Tormes Plus —así como el futuro espacio en el albergue Lazarillo o la Casa de la Juventud— a alumnos y docentes de la Pontificia para experimentar con robótica, realidad virtual y aceleración de empresas emergentes a través del programa 'UPSA Emprende'.

Pero si hay un aspecto diferenciador en este acuerdo es el compromiso con una Inteligencia Artificial con "alma".

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y el rector de la Universidad Pontificia, Santiago García Jalón. EE.

La colaboración estrecha con el Instituto de Inteligencia Artificial de la UPSA no solo buscará el avance tecnológico o su aplicación a las ciencias de la salud, sino que pondrá el acento en los dilemas éticos, jurídicos y sociales que plantea esta revolución.

Una forma de conectar el humanismo de la histórica Escuela de Salamanca con los retos del siglo XXI para garantizar que la innovación progrese sin perder de vista a las personas.