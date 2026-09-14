Mañueco inaugura el nuevo centro de salud de Prosperidad en Salamanca tras una inversión de 9,5 millones

Foto de grupo entre autoridades y personal sanitario responsable de Atención Primaria, en el centro, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. EE.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha inaugurado este lunes el nuevo Centro de Salud Prosperidad, ubicado entre la calle Lucio Marineo y la Avenida de la Aldehuela de Salamanca, justo en el solar donde antiguamente se hacían las hogueras de San Juan.

La infraestructura, que abrirá sus puertas a la atención al público este martes, ha supuesto una inversión autonómica de 9,5 millones de euros y ofrecerá asistencia integral a más de 12.600 pacientes con tarjeta sanitaria.

En el acto de presentación del nuevo centro de salud, estuvieron presentes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el vicepresidente de la Diputación y alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo; y la directora técnica de Infraestructuras y Equipamiento de Sacyl, Pilar Santamaría Valdés.

El líder del Ejecutivo regional ha calificado el recinto como un "magnífico ejemplo de la transformación que se está dando en la sanidad pública".

Imagen del Centro de Salud Prosperidad tras su inauguración. EE.

Las nuevas instalaciones disponen de más de 3.000 metros cuadrados divididos en tres pabellones articulados con vistas al río Tormes.

El centro albergará diez consultas de Medicina Familiar y Comunitaria, diez de Enfermería, dos de Pediatría y dos de Enfermería Pediátrica.

Además, incorporará nuevas prestaciones que descentralizan servicios hospitalarios, como ecografía, retinografía, espirometría, cirugía menor, laboratorio, y unidades especializadas de Fisioterapia y Rehabilitación, Atención a la Mujer, Mamografía y Psicoprofilaxis Obstétrica.

La puesta en marcha de este edificio permite reordenar el mapa de la Atención Primaria en la capital del Tormes, aliviando la carga asistencial de las zonas básicas de La Alamedilla y Garrido Sur.

Cartel con las cifras de la inversión en el Nuevo Centro de Salud Prosperidad de Salamanca. EE.

Durante su intervención, Mañueco ha destacado que la Comunidad cuenta con el "tercer sistema sanitario mejor valorado de toda España" según el Barómetro del Ministerio de Sanidad, lo que ha atribuido al trabajo "abnegado" de los profesionales sanitarios y a la "voluntad política" de su Gobierno de mantener un nivel de inversión histórico.

Por su parte, el regidor salmantino, Carlos García Carbayo, ha celebrado que este centro atienda "una demanda muy esperada por los vecinos" y ha anunciado que el Ayuntamiento ampliará el aparcamiento en superficie en el entorno con 40 plazas adicionales tras la reordenación del tráfico en la calle Arias Pinel.

Asimismo, la responsable de las obras, Pilar Santamaría, ha remarcado la eficiencia energética y la calidad arquitectónica de la edificación, diseñada para humanizar la atención sanitaria a través de grandes acristalamientos, luz natural y cubiertas ajardinadas en diálogo con el Parque del Cristo del Perdón.