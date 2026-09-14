Magia, pinchos y una jornada inclusiva en la Feria de Día de Salamanca: "Tenemos que adaptarnos nosotros, no ellos"

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro; la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez y la presidenta de Ariadna Salamanca, Carmen Calvo en una jornada inclusiva con usuarios afectados por el Trastorno del Espectro Autista en la Plaza de San Román de Salamanca. EE.

Las casetas de la plaza de San Román han vivido este lunes una mañana diferente, inclusiva y festiva dentro de la Feria de Día de Salamanca.

Los jóvenes, educadores e integrantes de la Asociación Ariadna, dedicada a la atención de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), han disfrutado de un encuentro solidario organizado por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, amenizado con la actuación de un mago patrocinada por Coca-Cola.

El acto ha contado con la participación de la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, y del presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, quienes han acompañado a la presidenta de Ariadna, Carmen Calvo.

Durante la cita, los chicos de la entidad han podido disfrutar de los pinchos de las casetas, refrescos y espectáculos como cualquier otro ciudadano, en una jornada pensada para dar visibilidad y concienciar a la sociedad sobre la realidad de las personas con necesidades de apoyo.

En el plano institucional, la presidenta de Ariadna ha puesto en valor el avance en proyectos clave como las viviendas tuteladas cedidas por el Patronato Municipal de la Vivienda para asegurar la autonomía de las personas con autismo y la tranquilidad de sus familias.

Asimismo, la entidad ha expuesto la necesidad de habilitar un nuevo centro de día enfocado en la vida comunitaria para 2028 debido al aumento de diagnósticos, una petición ante la cual la concejala Miryam Rodríguez ha recordado que el Consistorio sigue trabajando codo con codo con la asociación, habiendo ampliado ya recientemente sus instalaciones en Rodríguez Aniceto y facilitado inmuebles para atención a menores y adultos.