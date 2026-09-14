Antoñito Molina despide las Ferias y Fiestas de Salamanca con un gran concierto en la Plaza Mayor

Salamanca afronta este martes, 15 de septiembre, la última jornada de sus Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega.

El gran colofón musical llegará a las 22:00 horas en la Plaza Mayor con el concierto del cantautor gaditano Antoñito Molina, que desembarca en la capital salmantina con su renovado espectáculo dentro de la gira Mis Últimos 'Me Prometo', un fin de etapa marcado por el éxito y el lleno absoluto en sus anteriores actuaciones.

El homenaje a los mayores salmantinos vendrá de la mano del género chico con la emblemática zarzuela ‘La del manojo de rosas’ en el CAEM, que no ha dejado ni una sola entrada libre para sus dos pases programados.

Mientras tanto, las calles no perderán el ritmo: a partir de las seis y media de la tarde, la comitiva de charangas y cabezudos arrancará desde La Alamedilla para serpentear por el centro histórico, llenando de música, bombo y serpentinas cada rincón antes de decir el adiós definitivo a las fiestas de este año.

El broche cultural lo pondrá la clausura del XX Festival de Artes de Calle.

Los más pequeños y las familias podrán disfrutar de la actividad 'Recicla Juegos' en la plaza de la Valmuza y de la representación del espectáculo 'Piratas de secano', a cargo de la afamada compañía Xip Xap, que llenará de dinamismo y teatro el escenario del Patio Chico a partir de las 19:00 horas.