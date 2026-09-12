Puerta Grande para David De Miranda, calidad de Urdiales y pico de Emilio De Justo en una tarde sin casta en Salamanca

David de Miranda toreando al sexto de la tarde al que le cortó las dos orejas. M.M.V.

Tarde calurosa de septiembre, de esas que huelen a feria —aunque nos la hayan partido y reducido— y a albero encendido en La Glorieta.

Sonó el himno de España tras un paseíllo de empaque, bajo la atenta y respetada mirada en la andanada de sombra de Su Majestad 'El Viti', mito viviente y majestad del toreo charro, sentado junto a su hijo Francisco entre la grada infantil de la Glorieta y el palco presidencial, al que por cierto, ninguno de los matadores se dignó a brindarle un toro.

Con la presencia del matador de toros más laureado de la historia de la Plaza de Toros de Las Ventas, arranca la segunda de abono de la Feria de la Virgen de la Vega.

Una tarde de expectación que, sin embargo, dejó un regusto agridulce al no registrarse ni un solo brindis hacia la figura del coloso de Vitigudino.

Santiago Martín 'El Viti' en la andanada de La Glorieta aplaudiendo tras el paseíllo. M.M.V.

Empezó la tarde con rocambolesca zozobra. El primero del lote salió despistado, encabritado y perdiendo las patas, dando la impresión de haber pasado por una licorería antes del apartado del mediodía.

Su evidente invalidez provocó la protesta del respetable charro y la inmediata devolución a corrales.

Se corrió turno y saltó en su lugar 'Pasajero', reseñado originalmente como cuarto. Nada más tomar contacto con el albero, se astilló uno de los pitones al rematar con violencia contra el burladero del 1, mostrando además síntomas de fatiga antes de medirse al caballo.

Diego Urdiales, con esa torería añeja que le caracteriza, lo sobó con la mano derecha para abrir faena con una elegancia pura, muy de su sello.

Firmó tres preciosas tandas de naturales donde paró el tiempo, rematando con torerísimos tijeretazos antes de dejar media estocada. Fue premiado con una sonora ovación.

Imagen del presidente sacando el pañuelo verde que certifica la devolución del primer toro de la tarde. M.M.V.

Con el ambiente ya caldeado saltó 'Cristalino', un pedazo de negro magistralmente presentado que acudió con alegría a la cita. Cumplió en varas sin recibir excesivo castigo y permitió a Emilio de Justo desplegar su tauromaquia de mano baja.

Excelente el diestro extremeño en el inicio de muleta ante un astado de notable nobleza. Se sucedieron las tandas templadas por ambos pitones, rematando el trasteo con sus ya clásicos naturales ejecutados a pies juntos.

Pese a mandar una estocada fuera de sitio que ejecutó al animal sin probaturas, la petición fue clamorosa y paseó la primera oreja de la tarde.

El tercero de la función, de nombre 'Gracioso', fue pitado tímidamente de salida. Manseó de inicio de todos los estímulos, huyendo de los capotes y apretando con reservas en el peto. David de Miranda brindó al respetable para armar una faena digna, pegado al tercio y sin florituras.

El torero tuvo que llevarse al burel a los medios para arrancarle a base de firmeza varios pases con la diestra a un toro que buscaba rajarse a la mínima ocasión.

Terminó la lidia en la misma puerta de chiqueros, dejando una estocada trasera pero efectiva que sirvió para abrochar una actuación de mucho mérito.

Diego Urdiales pidiendo permiso a la presidencia antes de iniciar su faena de muleta. M.M.V.

El cuarto, primer sobrero del festejo, lució una seria presencia. Diego Urdiales volvió a desplegar su magisterio pegado a las tablas del 4, firmando muletazos limpios y de muleta montada con una estética impecable.

Entre disquisiciones técnicas ante un animal reservón, el riojano logró extraer dos naturales de auténtico cartel que pusieron en pie a los aficionados más exigentes.

Mató de estocada ligeramente caída y saludó desde el tercio, mientras el astado se marchó pitado en el arrastre.

Más abrochado de sienes compareció el quinto, 'Fisgón'. Emilio de Justo le enjaretó varias verónicas de bella factura justo cuando sonaban los clarines.

Tras un vistoso quite por chicuelinas al paso, la cuadrilla del extremeño brilló en el tercio de rehiletes.

De Justo inició su faena de muleta entre los dos anillos del albero con la mano izquierda, regalando naturales de trazo hondo sin recurrir al arrimón fácil.

Sin embargo, la espada le jugó una mala pasada: dos pinchazos y estocada desprendida dejaron todo en un aviso y ovación tras petición.

Emilio de Justo dando la vuelta al ruedo tras cortar una oreja al segundo de la tarde. M.M.V.

La traca final llegó en el sexto con 'Campanillero', un bonito castaño tostado que salió frío y distraído.

Tras una vistosa revolera de David de Miranda antes del tercio de quites y un discreto paso por el caballo —picado fuera de sitio a la altura del tendido 5 entre las protestas del público—, el diestro se fue de rodillas al tercio para iniciar la faena de muleta.

El torero apretó los dientes y firmó lo mejor de su repertorio con la mano derecha, toreando en redondo con un temple y una dimensión sensacionales.

Sobreponiéndose a las embestidas cada vez más cortas y defensivas de un animal que acabó mirando a las nubes, cerró con un ajustadísimo lote de manoletinas que puso La Glorieta al rojo vivo.

David de Miranda toreando al sexto de la tarde al que le cortó las dos orejas. M.M.V.

Tras escuchar un aviso, cobró una estocada desprendida de efecto fulminante.

Paseó dos orejas y abandonó el coso a hombros por la Puerta Grande, firmando el titular de una tarde de pura pasión charra.

Ficha técnica del festejo:

Plaza de Toros de Salamanca. Feria de la Virgen de la Vega. 2ª de abono. Más de media entrada en tarde calurosa. Toros de diversa condición y presentación, desiguales de juego y con varios ejemplares rajados. El 1º fue devuelto por invalidez.

Diego Urdiales: Ovación y silencio.

Emilio de Justo: Oreja y ovación tras aviso.

David de Miranda: Silencio y dos orejas tras aviso.

Incidencias: Paseíllo encabezado por el Himno de España con la presencia en los tendidos de S.M. 'El Viti'. El cuarto de la tarde fue silbado en el arrastre. La cuadrilla de Emilio de Justo tuvo que desmonterarse para recibir la ovación tras los sensacionales pares de banderillas al quinto toro. David de Miranda salió a hombros por la Puerta Grande.