Una empresa del puerto de Lisboa pone sus ojos en Salamanca para mover graneles alimentarios por tren

El movimiento de mercancías entre Portugal y Salamanca puede encontrar en el ferrocarril una nueva vía de crecimiento.

Silotagus, una de las principales empresas del puerto de Lisboa dedicada al almacenamiento y distribución de graneles sólidos alimentarios, ha visitado esta semana las instalaciones de Zaldesa para conocer las posibilidades que ofrece la plataforma salmantina.

La empresa portuguesa, que trabaja principalmente desde la Terminal de Beato, en Lisboa, está interesada en las conexiones ferroviarias que se plantean entre Portugal y el interior de la Península dentro del Corredor Atlántico.

En ese escenario, Salamanca aspira a ganar peso como punto de paso y distribución de mercancías entre ambos países.

La visita sirvió para poner sobre la mesa posibles vías de colaboración relacionadas con el transporte y la distribución de productos alimentarios, especialmente cereales y harinas, y con el movimiento de estos productos por ferrocarril.

Los responsables de Silotagus mantuvieron un encuentro de trabajo con el concejal de Hacienda y Contratación, Fernando Rodríguez, y el gerente de Zaldesa, Pablo Hoya.

En la reunión también participó un representante de Tracción Rail, con el objetivo de analizar las posibilidades que ofrece la conexión ferroviaria de la plataforma.

Más allá de conocer las instalaciones, la delegación portuguesa pudo comprobar sobre el terreno cómo funciona Zaldesa y qué capacidad tiene para recibir, almacenar y distribuir mercancías procedentes de distintos operadores.

Las dimensiones de Silotagus dan una idea del volumen de actividad que podría estar detrás de este interés.

La compañía, participada al 100% por la Administración del Puerto de Lisboa, dispone de una capacidad global de 340.000 toneladas y mueve cada año una media de 3,4 millones de toneladas de cereales y harinas.

Su posible relación con Salamanca abre una oportunidad para que Zaldesa gane protagonismo en un sector, el de los graneles alimentarios, en el que el transporte ferroviario puede convertirse en una alternativa para conectar los puertos portugueses con el interior de España.

La visita se produce además en un momento en el que Salamanca busca aprovechar su posición geográfica y las futuras mejoras del Corredor Atlántico para atraer nuevos tráficos ferroviarios, según explican desde el Ayuntamiento.

La llegada de empresas vinculadas al puerto de Lisboa permitiría reforzar precisamente esa conexión con Portugal.