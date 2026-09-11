María Sánchez apela a un PSOE "unido" para recuperar el Ayuntamiento de Salamanca: "Voy a ser la alcaldesa"

El secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, la candidata socialista a la Alcaldía de la capital salmantina, María Sánchez, y el número dos de la candidatura, Marcelino Muñoz, durante la rueda de prensa de este viernes PSOE de Salamanca

El PSOE de Salamanca afronta las próximas elecciones municipales en la capital salmantina con un objetivo inequívoco, "ganar en 2027", según ha declarado en rueda de prensa la candidata socialista, María Sánchez.

La candidata ha comparecido respaldada por el secretario general de los socialistas salmantinos, David Serrada, y el otro candidato, Marcelino Muñoz, tras el acuerdo alcanzado entre ambos para que Sánchez fuera la que encabezara la lista y evitar un proceso de primarias.

María Sánchez ha querido dejar claro hoy que el PSOE sale de su proceso de primarias "unido", "cohesionado" y "con la determinación de disputar al Partido Popular el gobierno de la ciudad de Salamanca".

"Es un honor liderar la candidatura del Partido Socialista al Ayuntamiento de Salamanca, salimos a ganar y voy a ser la alcaldesa de la ciudad de Salamanca a partir de mayo de 2027", ha afirmado.

Ello tras situar el acuerdo alcanzado con Marcelino Muñoz como un punto de partida para construir "un proyecto de ciudad para todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Salamanca".

La candidata socialista ha insistido en que el objetivo del PSOE va mucho más allá de un cambio de siglas al frente del Ayuntamiento.

"Queremos ganar no simplemente para que cambie el gobierno del Partido Popular, que adormece las instituciones, sino porque queremos cambiar Salamanca y poner fin a los más de 30 años de gobierno del PP donde la gestión ha sido siempre más de los mismo", ha afirmado.

Entre las prioridades de los socialistas, "problemas que adolecen de solución a día de hoy por un PP incapaz", Sánchez ha destacado el acceso a la vivienda, la pérdida de población joven, la falta de oportunidades, la atención a los barrios, el transporte y el aparcamiento.

También "las obras que se eternizan, la falta de ejecución presupuestaria y la necesidad de un modelo económico capaz de generar empleo y oportunidades".

Un Ayuntamiento "cercano"

"Después de tres décadas gobernando, el Partido Popular ya no puede seguir buscando excusas, lo que pasa en Salamanca es responsabilidad de quien gobierna Salamanca", ha indicado, tras apelar a la necesidad de "recuperar un Ayuntamiento cercano a los ciudadanos".

En este sentido, la intención de María Sánchez es ponerse al frente de un Ayuntamiento que "vuelva a estar cerca de la gente, que escuche a los vecinos y los haga partícipes de la búsqueda de soluciones".

Y ha destacado el trabajo que el PSOE "ya viene realizando en los barrios y con colectivos de la ciudad en esta línea con el objetivo de conocer directamente sus necesidades y convertir la resignación en esperanza".

La candidatura de María Sánchez supondrá además un hito por ser la primera en la que una mujer encabezará la lista para conseguir y recuperar la alcaldía de Salamanca recordando a las mujeres socialistas que trabajaron y trabajan en el partido.

"No lo vivo como algo individual ni lo personalizo en mí", ha aseverado, tras hacer mención "a la lucha de las compañeras que durante décadas trabajaron y siguen trabajando por las siglas socialistas y que, en muchos casos, tuvieron que hacerlo en circunstancias mucho más difíciles".

"Partían de un mismo objetivo"

El secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, ha destacado el proceso de primarias que el PSOE abrió para elegir candidato tras el acuerdo alcanzado entre María Sánchez y Marcelino Muñoz.

Ello para configurar una candidatura destacando que, el resultado y la conclusión del mismo ha demostrado que ambos aspirantes "partían de un mismo objetivo, sumar, aunar al partido y, por encima de todo, ganar al Partido Popular".

Serrada ha puesto también el foco de manera especial en que María Sánchez sea la primera mujer en encabezar una candidatura del PSOE en la ciudad, así como la incorporación de Marcelino Muñoz al proyecto común.

El líder de los socialistas salmantinos ha defendido que, concluido el proceso interno, "hoy vamos a empezar a hablar de Salamanca" y de cómo el PSOE quiere ganar y gobernar la ciudad.

Para ello, ha anunciado, la formación va a construir "una mayoría que vaya más allá del electorado del PSOE, desde la suma y la elaboración de un proyecto compartido capaz de representar a un amplio espectro de la ciudadanía".

Una visión "compartida"

Finalmente, Marcelino Muñoz se ha referido a que el acuerdo alcanzado con María Sánchez responde a "una visión compartida de la ciudad" y, sobre todo, a un objetivo común, "gobernar Salamanca" puesto que ambas propuestas "no eran antagónicas sino complementarias".

Ello, según ha señalado Muñoz, permite presentar a los salmantinos "un proyecto serio, un proyecto creíble y un proyecto que pueda revitalizar esta ciudad”, dando respuesta a cuestiones como la movilidad, la vivienda y los accesos".

Muñoz ha reivindicado además "el carácter democrático del proceso socialista y ha subrayado que el acuerdo responde también a una demanda de la militancia, que reclamaba unidad para afrontar las próximas elecciones municipales".

"Lo que toca y lo que importa es hablar de proyecto, de trabajo y de ilusionar tanto dentro como fuera", ha zanjado.