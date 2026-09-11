Circo adaptado a dos euros y cinco tardes sin ruido en La Aldehuela: Salamanca refuerza su apuesta inclusiva

La teniente de alcalde y concejala de Familia, Miryam Rodríguez con los miembros de Stellar Circus y los representantes de las diferentes entidades sociales de la ciudad. Ayto. Salamanca.

La magia del circo no entiende de barreras. El Ayuntamiento de Salamanca y la compañía Stellar Circus han vuelto a estrecharse la mano para lograr que la ilusión de la pista llegue absolutamente a todos.

La concejala de Familia, Miryam Rodríguez, y el director de la carpa, Ramón Sacristán, han arropado este viernes a los representantes de una treintena de colectivos sociales para presentar una nueva entrega del Circo Inclusivo, que esta vez ofrecerá dos pases muy especiales: el martes 22 de septiembre a las 16:30 y el sábado 26 a las 12:00 del mediodía.

Para que el precio no deje a nadie fuera, el Consistorio financiará casi la totalidad del pase, por lo que los asistentes solo tendrán que poner de su bolsillo un importe testimonial de dos euros.

Serán las propias asociaciones de discapacidad e inclusión social quienes repartan las 900 entradas disponibles para disfrutar de 'Draion', una puesta en escena llena de seres gigantescos de fuego y metal que cuenta la historia de un niño empeñado en buscar dragones en las estrellas.

Las funciones se han moldeado pensando en las necesidades del público, bajando el volumen de los altavoces, suavizando las luces y ampliando el espacio reservado para sillas de ruedas dentro de la carpa.

Este mimo por hacer unas fiestas verdaderamente para todos no se quedará solo bajo la lona del circo.

El parque de atracciones de La Aldehuela dará también un paso al frente ampliando a cinco las tardes sin música y con estruendo reducido (los días 15, 16, 17, 25 y 26 de septiembre de 17:00 a 22:00 horas).

Una iniciativa muy demandada por las familias de personas con autismo o hipersensibilidad sensorial, que además contará con el respaldo de agentes de la Policía Local preparados para atender con cercanía cualquier crisis que pueda surgir entre el bullicio ferial.