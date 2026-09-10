La USAL arranca el curso universitario batiendo un récord histórico con 1.218 alumnos internacionales

Acto de bienvenida a los estudiantes extranjeros de la USAL en el Colegio Arzobispo Fonseca. Comunicación USAL.

La Universidad de Salamanca ha vuelto a superarse a sí misma. Este nuevo curso, las aulas del estudio salmantino acogerán a 1.218 estudiantes internacionales de los programas Erasmus y de Intercambio, un récord histórico que suma más de doscientos jóvenes respecto al año pasado.

Toda una marea de estudiantes procedentes de medio centenar de países de los cinco continentes que llenó este miércoles el claustro del Colegio Arzobispo Fonseca para recibir la bienvenida oficial de la mano del rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, y del alcalde de la capital, Carlos García Carbayo.

El arranque del acto dejó una anécdota tan curiosa como simbólica que el propio rector no quiso pasar por alto: la coincidencia matemática entre los alumnos recibidos y el año de nacimiento de la institución.

"Esta universidad se fundó en el 1218 y justo aquí hemos recibido a 1.218 estudiantes internacionales. En el 1218 comenzó nuestra historia y hoy, más de ocho siglos después, vosotros comenzáis a formar parte de ella", subrayó Corchado antes de evocar el legado humanista de figuras como Francisco de Vitoria o Fray Luis de León.

El rector junto al alcalde en el Acto de bienvenida a los estudiantes extranjeros de la USAL. EE.

Durante su discurso, el máximo responsable académico animó a los recién llegados a perder la vergüenza con el español, exprimirse al máximo en la vida universitaria y dejarse sorprender por la ciudad, compartiendo con guiño cómplice su propia vivencia personal.

"Yo también fui un estudiante Erasmus y mi experiencia me cambió la vida. Aprendí lo que era la investigación, aprendí inglés, soy rector porque fui Erasmus y allí conocí a la que hoy es mi mujer. Ojalá que dentro de unos años recordéis vuestro pasado aquí como una gran experiencia que, como a mí, os cambió la vida", confesó entre sonrisas ante los jóvenes.

El regidor salmantino, Carlos García Carbayo, fue el encargado de hacerles sentir como en casa desde el primer minuto.

En pleno ambiente festivo por la celebración de las Ferias y Fiestas de la ciudad, Carbayo invitó a los universitarios a lanzarse a las calles, disfrutar de los conciertos en la Plaza Mayor y dejarse contagiar por el ritmo salmantino.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo durante su intervención. EE.

"Aquí os recibimos con los brazos abiertos; desde hoy sois unos salmantinos y unas salmantinas más", les aseguró el alcalde tras jugar con algunas palabras clave del dialecto y la vida local.

Este salto cuantitativo vuelve a afianzar el magnetismo global de la USAL.

De los 1.218 matriculados, el grueso principal corresponde a los 976 jóvenes europeos del programa Erasmus procedentes de 23 países, a los que se suman otros 80 alumnos llegados mediante convenios de intercambio desde América, Asia, África y Oceanía, además de 162 becados por programas como la Fundación Carolina o el Grupo Coímbra.

En el mapa de procedencias, Italia vuelve a ser la reina indiscutible con casi 300 estudiantes, seguida muy de cerca por delegaciones de más de cien jóvenes venidos de Alemania, Francia y Reino Unido, mientras que Portugal e Irlanda superan el medio centenar.

El mosaico multicultural se completa con aulas compartidas entre alumnos de Japón, México, Brasil, Estados Unidos, China, India, Marruecos o Australia.

Un impacto internacional que ya se nota en las aulas: los estudiantes extranjeros representan el 6,2% en los Grados de la USAL, escalan hasta el 24,5% en los Másteres, suponen más de la mitad en los Doctorados (53,1%) y alcanzan un abrumador 71,5% en los Títulos Propios.