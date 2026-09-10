Santa Marta amplía su oferta de actividades permanentes para adultos con cerca de 50 propuestas durante el curso

Presentación de las actividades permanentes para adultos del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes pondrá en marcha el próximo 1 de octubre la nueva programación de actividades permanentes para el curso 2026-2027, una oferta dirigida principalmente a la población adulta que permitirá a los vecinos elegir entre cerca de 50 propuestas relacionadas con el ejercicio físico, el bienestar, las manualidades, el baile o los idiomas.

La programación se articula mediante convenios de cesión de uso de las instalaciones municipales con asociaciones y colectivos, que deben cumplir una serie de requisitos establecidos por el Ayuntamiento para poder desarrollar sus actividades.

De esta manera, el Consistorio facilita espacios municipales para mantener durante todo el curso una oferta amplia y diversa a disposición de los vecinos.

Como parte de estos acuerdos, cada asociación realizará a lo largo del año tres actividades gratuitas abiertas a los vecinos y, al finalizar el segundo trimestre, se organizará una exhibición de las disciplinas impartidas, que permitirá mostrar el trabajo desarrollado por los participantes durante el curso.

La iniciativa se ha consolidado como una de las propuestas municipales con mayor seguimiento.

Más de 800 vecinos participan cada curso en estas actividades, una cifra que refleja la elevada demanda de una programación que permite practicar deporte, adquirir nuevos conocimientos, fomentar las relaciones sociales y disponer de alternativas de ocio durante prácticamente todo el año.

De pilates a idiomas

La oferta del curso 2026-2027 destaca especialmente por su variedad. En el ámbito del mantenimiento físico y el bienestar personal se ofrecen diferentes grupos de gimnasia de mantenimiento, pilates, zumba, yoga, estiramientos, CombatBurn y taichí.

La programación se completa con scrapbooking, costura, ganchillo y batucada, además de una importante oferta de danza y baile que incluye bailes latinos, danza oriental, danza fusión, bailes en línea y tango. También se ofertan diferentes niveles de inglés y francés para adultos.

Las actividades se desarrollarán fundamentalmente en las diferentes salas del Edificio Sociocultural, con grupos distribuidos en horarios de mañana y tarde, lo que facilita la participación de vecinos con distintas disponibilidades.

Inscripciones

El periodo de inscripción estará abierto del 14 al 18 de septiembre, de 9:30 a 12:00 horas, incorporándose además un horario extraordinario el lunes 14, de 17:00 a 19:00 horas. Las solicitudes se atenderán por orden de entrega y cada persona podrá presentar un máximo de tres.

Los listados de admitidos se publicarán entre el 21 y el 25 de septiembre en el tablón de anuncios del Edificio Sociocultural, con preferencia para las personas empadronadas en Santa Marta. Las actividades comenzarán el 1 de octubre.

Sesión de baile semanal

Además de estas actividades que requieren de inscripción previa, el Ayuntamiento de Santa Marta vuelve a apostar por las sesiones de baile que se celebrarán todos los viernes a partir del 11 de septiembre a las 19:30 horas en el Edificio Sociocultural.

La concejala de Bienestar Social, Mari Cruz Gacho, destacó la apertura de esta actividad "a todas las edades".

"Creemos que es una buena manera de empezar el fin de semana, compartiendo unas horas de diversión sin necesidad de salir del municipio. Las sesiones de baile han tenido siempre una muy buena acogida, por eso queremos que la actividad sea para todos los vecinos", zanjó.