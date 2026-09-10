Las Noches del Patrimonio 2026 en Salamanca: programa, horarios y monumentos gratis para ver este fin de semana

El concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández presenta 'Las noches del patrimonio' en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca. Ayto. Salamanca.

El patrimonio de Salamanca se prepara para vestir sus mejores galas al caer el sol. Este fin de semana, 11 y 12 de septiembre, vuelven Las Noches del Patrimonio, una cita que este año crece hasta las dos jornadas para convertir los rincones más mágicos del casco histórico en escenarios vivos de danza, música en directo, arte contemporáneo y experiencias inmersivas.

El concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández Silva, ha desgranado esta amplia agenda de actividades gratuitas con la que la capital salmantina vuelve a volcarse en la gran fiesta compartida de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

El bloque central de la oferta escénica, denominado 'Escena Patrimonio', contará con dos platos fuertes de acceso libre hasta completar aforo.

La primera cita llegará el viernes 11 a las 19:00 horas en los jardines de Santo Domingo con el estreno absoluto de 'Hábita', una pieza de la creadora Melania Olcina que combina meditación sonora, cuerpo poético y piano para transitar entre la danza y la instalación artística.

El sábado 12 a las 22:30 horas, la plaza del Concilio de Trento acogerá el espectáculo de gran formato 'De Neanderthal a Sapiens', un despliegue visual de la compañía David Vento Dance Theater y Logela Multimedia que proyectará videomapping sobre las fachadas monumentales acompañado por el sonido en directo de órganos históricos.

Puertas abiertas, realidad virtual y visitas teatralizadas

Más allá de la danza y la música, el capítulo 'Abierto Patrimonio' permitirá a salmantinos y visitantes adentrarse de noche en las joyas arquitectónicas locales.

Ieronimus abrirá sus torres de forma gratuita entre las 22:30 y las 00:30 horas, mientras que Scala Coeli, Monumenta Salmanticae, el Centro de Interpretación de las Murallas, la Iglesia de la Vera Cruz y el Museo del Cerro de San Vicente abren sus puertas de 21:00 a 00:00 horas.

En esa misma franja nocturna se podrá disfrutar de la experiencia de realidad virtual en el Pozo de Nieve y el Botánico, a las que se suman aperturas especiales en la Cueva de Salamanca, el Museo de Historia de la Automoción y el Museo del Comercio.

Cartel de Las Noches del Patrimonio 2026. Ayto. Salamanca.

La propuesta se completa con pases teatralizados como 'Oculto en el Cielo de Salamanca' durante la tarde del viernes o la ruta 'Lo que la Escuela de Salamanca aportó al mundo' programada para el sábado a las 20:00 horas. Para el público familiar, la Fonda Veracruz ofrecerá un viaje sensorial e inmersivo por Ieronimus.

Todo ello se integrará con el ritmo festivo que vive la capital estos días, sumando las funciones del musical 'Los Chicos del Coro' en el CAEM y las visitas guiadas gratuitas a las exposiciones del centro de arte contemporáneo DA2.