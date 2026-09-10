El mercado histórico ideal para visitar este fin de semana: 150 puestos, música en directo y espectáculos medievales

Mercado medieval en La Vaguada de La Palma de Salamanca. David Arranz. ICAL.

Salamanca se prepara para vivir una de las citas más esperadas de su calendario festivo. Cuando llega el fin de semana de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega, la capital del Tormes viaja de lleno en el tiempo para sumergirse en su siglo de mayor esplendor.

Del jueves 10 al domingo 13 de septiembre, la conocida Vaguada de la Palma, denominada históricamente así, por encontrarse en una vaguada natural tras el cerro de San Vicente, donde en los arcos del antiguo convento tenían una Palma grabada en sus paredes.

Ubicada junto al denominado 'barrio chino' y lo que queda de muralla de la ciudad, La Vaguada del Antiguo Arroyo de La Palma se convertirá en un bullicioso poblado del siglo XVI donde la artesanía, el teatro de calle, los aromas de la cocina tradicional y la música de época envolverán al visitante.

Esta nueva edición llega cargada de novedades.

El evento deja atrás la denominación de las Tres Culturas para dar paso al Mercado Histórico '1526 Ciudad de las Ideas. De Salamanca al Mundo', una propuesta tematizada que rinde homenaje al V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Entre el imponente perfil de las Catedrales y la ribera del Tormes, más de 150 puestos de artesanía, alimentación y restauración conformarán un auténtico escaparate vivo del Renacimiento.

Un viaje al siglo XVI: 150 puestos y animación continua

Pasear por el recinto del mercado supondrá todo un estímulo para los sentidos.

Decenas de artesanos llegados de diversos puntos mostrarán en directo sus oficios tradicionales, acompañados por puestos repletos de joyas hechas a mano, marroquinería, cosmética natural y complementos.

Para los amantes de la gastronomía histórica, será una parada obligatoria tomar unos chupitos del Licores El Majuelar en la Cantinería de Sebi, o comer unos dátiles o unas empanadillas en las reposterías de época.

Y pasar por las tabernas exteriores, embutidos ibéricos, quesos artesanos, y opciones de restauración donde comer al aire libre.

La experiencia comercial se complementará con una intensa agenda cultural y de entretenimiento para todos los públicos.

A lo largo de las cuatro jornadas, varias compañías de animación de calle y grupos musicales recorrerán el recinto interpretando melodías de época, mientras personajes históricos, zancudos y cómicos interactuarán con el público.

Además, los más pequeños contarán con actividades infantiles diseñadas especialmente para ellos.

1526 Ciudad de las Ideas: el homenaje a la Escuela de Salamanca

El eje vertebrador de la ambientación de este año conecta directamente con la memoria universal de la capital salmantina.

Durante el siglo XVI, la Universidad de Salamanca albergó el surgimiento de la Escuela de Salamanca, la escuela de pensamiento humanista más importante en la historia de la civilización occidental, integrado por juristas, teólogos y filósofos que sentó las bases del derecho internacional, los derechos humanos y la economía moderna.

Sin una fecha definida de la fundación de esta escuela de pensamiento, se conmemora el 7 de septiembre de 1526, al ser la fecha de la creación de la cátedra Prima de Teología para el intelectual y fraile dominico Francisco de Vitoria.

Inspirado en aquel periodo de máximo fervor intelectual y cultural, el mercado recreará la Salamanca de 1526, situando al visitante en una ciudad cosmopolita, universitaria y abierta al mundo.

Un marco patrimonial perfecto que situará este enclave como uno de los principales focos festivos de la ciudad durante las celebraciones patronales, conviviendo con conciertos, fuegos artificiales y folclore.