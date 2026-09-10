Casetas, juglares y desvíos de tráfico: arranca el Mercado Histórico del V Centenario de la Escuela de Salamanca

La concejala de festejos del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Seguín presente en la inauguración del Mercado Histórico dedicado al V Centenario de la Escuela de Salamanca. Ayto. Salamanca.

Salamanca viaja en el tiempo hasta pleno siglo XVI.

La Vaguada de la Palma acoge desde este jueves 10 y hasta el próximo domingo 13 de septiembre una nueva edición de su tradicional Mercado Histórico, una cita fija desde hace décadas en el programa de Ferias y Fiestas de la ciudad del Tormes que en esta ocasión rinde tributo a la época de máximo esplendor académico de la ciudad y al contexto en el que germinó la célebre Escuela de Salamanca.

El espacio fue inaugurado esta mañana por la concejala de Festejos del Ayuntamiento, Carmen Seguín, marcando el inicio de cuatro jornadas donde la artesanía, la gastronomía y las artes de calle tomarán el protagonismo.

El recinto cuenta con 150 puestos de artesanía tradicional, productos de alimentación y zonas de restauración que permanecerán abiertos al público en horario de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas.

A la amplia oferta comercial se suma una variada agenda cultural pensada para todas las edades, que incluye pasacalles de música en vivo, teatro itinerante, personajes de época y talleres infantiles.

El plato fuerte del programa llegará de la mano de la veterana compañía Troula, que desplegará un gran espectáculo de animación y pirotecnia para ambientar el entorno monumental.

Modificaciones del tráfico en el centro

La instalación de las casetas y el gran flujo de visitantes a lo largo de la Vaguada de la Palma han obligado a cortar el tráfico en la zona, fijando un itinerario alternativo de entrada y salida para residentes y usuarios del aparcamiento del Centro Histórico.

Los vehículos que deseen acceder deberán hacerlo desde el paseo de San Vicente, girando a la derecha por la calle Espejo hacia la cuesta de San Blas, para continuar por la Vaguada de la Palma, cuesta de Oviedo y calle Balmes hasta alcanzar Veracruz y Horno.

Para efectuar la salida del casco antiguo, los conductores podrán realizar el trayecto habitual de retorno desde la calle Veracruz para reincorporarse directamente a la calle Rector Esperabé.

El dispositivo especial de movilidad se mantendrá operativo durante todo el fin de semana hasta el desmontaje final del mercado tras la jornada del domingo.