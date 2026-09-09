La USAL estrena la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales y da el pistoletazo de salida al nuevo Grado en Veterinaria

El presidente de la Junta de Castilla y León inaugura la nueva facultad de Ciencias Agrarias y el nuevo grado de Veterinaria de la USAL. Susana Martín. ICAL.

Lo que hace algo más de diez años comenzó como un dibujo sobre el papel entre despachos universitarios e instituciones es, desde este miércoles, una rotunda realidad de ladrillo, vanguardia e investigación.

La Universidad de Salamanca (USAL) ha vivido un día histórico con la inauguración de la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, levantada en la calle Ángela Carrafa de Nava, a las puertas del cementerio de San Carlos Borromeo.

El flamante edificio no solo da cobijo a los grados agrícolas y ambientales, sino que se convierte en el hogar provisional del gran "fichaje" académico de la década: el Grado en Veterinaria, que arranca este curso 2026/2027 haciendo pleno absoluto tras cubrir sus 90 plazas ofertadas entre una avalancha de más de 2.000 solicitudes.

El acto ha contado con el respaldo en masa de las principales instituciones de la Comunidad, encabezadas por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al que han acompañado el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias.

Todos han coincidido en señalar que esta apertura es la piedra angular del ambicioso Campus Agroambiental, un verdadero "ecosistema de innovación" pensado para revolucionar el campo salmantino y castellanoleonés uniendo la formación académica con la transferencia directa de tecnología al sector primario.

"Cumplimos un compromiso personal con una titulación llamada al éxito"

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha recordado que la llegada de Veterinaria a la capital salmantina era una espina clavada y un compromiso personal que asumió directamente con los rectores de las universidades públicas de la Comunidad.

"Es un momento largamente esperado que supone un avance decisivo para la Universidad, para la provincia y para Castilla y León. Estamos ante un hito académico, social e institucional que nace en una tierra que es referente absoluto en el sector ganadero", ha enfatizado el presidente.

Este desembarco de infraestructuras no llega con las manos vacías. Mañueco ha detallado el sólido respaldo económico del Gobierno autonómico, que ha inyectado casi 8 millones de euros entre 2025 y 2026 a través del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias para levantar la facultad y activar el grado.

Y la apuesta no se detiene aquí: la Junta invertirá otros 43 millones de euros hasta 2031 dentro del plan extraordinario firmado con la USAL, una partida en la que ya se incluye el diseño y construcción de la que será la sede definitiva de la Facultad de Veterinaria, proyectada un poco más abajo del edificio actual, junto al Instituto de Genómica.

El presidente ha aprovechado el foro para sacar pecho del crecimiento de la Universidad de Salamanca, que ha aumentado un 11 % su volumen de alumnos y un 3,5 % su plantilla en los últimos siete años —cerrando el pasado curso con 28.360 estudiantes matriculados y casi 3.800 trabajadores—, un tirón que ha vinculado al incremento del 35 % en la financiación autonómica recibida desde 2019.

Asimismo, ha avanzado que en los próximos días se publicará la convocatoria para solicitar la gratuidad de la primera matrícula para los alumnos de primer curso empadronados en Castilla y León, contrapuso la calidad del modelo educativo autonómico —avalado por el nuevo pódium en el informe PISA— frente a las políticas del Gobierno central.

Más de 500 alumnos y la última tecnología para el campo

Emocionado tras rememorar sus años de profesor cuando los estudios estaban dispersos entre la antigua Escuela Normal y la Facultad de Informática, el rector Juan Manuel Corchado ha calificado la jornada como la consecución de "un sueño compartido".

El nuevo centro arranca la actividad a pleno rendimiento: sobre sus mesas se formarán unos 200 alumnos de Ciencias Ambientales, 240 de Ingeniería Agrícola, los casi 100 pioneros de Veterinaria y 45 estudiantes de máster, arropados por un cuerpo docente formado por 43 profesores.

Para que la teoría se transforme en conocimiento práctico para el campo, las nuevas instalaciones cuentan con invernaderos de cultivo en funcionamiento, almacenes técnicos de producción animal y laboratorios sostenibles conectados a la red de calor autonómica.

Además, para que los alumnos de Veterinaria no pierdan ni un solo minuto de aprendizaje mientras se construye su futuro edificio, la Diputación de Salamanca ha cedido los espacios de la zona de capacitación agraria vecina, donde ya se trabaja a contrarreloj en la puesta a punto de un quirófano veterinario provisional.

A pocos metros de la nueva facultad conviven ya la incubadora biotecnológica Abioinnova —con sus espacios rozando el 100% de ocupación—, la futura sede del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) y las obras del Centro de Transferencia de Conocimiento de la Diputación.

Una alianza entre Ayuntamiento, Diputación, Junta, Universidad y CSIC para que desde Salamanca se controle la salud animal con inteligencia artificial, se vigilen plagas con drones o se automatice el riego, garantizando un relevo generacional tan urgente como necesario para el mundo rural.