La Sindical se moderniza: dos nuevos campos de césped sintético y las primeras pistas de tenis cubiertas en Salamanca

El complejo deportivo Rosa Colorado Luengo —el emblemático 'La Sindical' de Salamanca— sigue inmerso en una profunda metamorfosis.

La Comisión de Fomento del Ayuntamiento salmantino ha dado luz verde este miércoles al proyecto para jubilar las antiguas pistas exteriores de hormigón y convertirlas en dos campos de entrenamiento con césped sintético.

La actuación, que sale a licitación por un importe de 168.859,96 euros y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses, incluye además la mejora de la iluminación en el recinto, la instalación de un nuevo sistema de videovigilancia y la renovación del vallado perimetral para ganar en seguridad.

Las obras actuarán sobre la zona colindante a la avenida Ruta de la Plata, sustituyendo unas canchas duras que acusaban el paso de los años por un pavimento moderno y amortiguado.

Esta inversión refuerza la apuesta del Consistorio por exprimir al máximo el Rosa Colorado, donde en las últimas fechas también se han reconstruido los muros de contención con el apoyo de los programas mixtos de empleo 'Lucía de Medrano' y 'Puerta del Saber', y donde el verano pasado ya se renovó el campo principal con césped artificial de última generación para fútbol 11 y 7, riego eficiente, equipamiento nuevo y luces LED.

Primeras pistas de tenis cubiertas de la ciudad y mejoras en toda la red municipal

El lavado de cara del 'Sindical' no se detiene en el fútbol.

En el mismo recinto avanzan a buen ritmo los trabajos de renovación integral de sus tres pistas de tenis para transformarlas en las primeras cubiertas de toda Salamanca.

La obra dará respuesta a una histórica reivindicación de clubes y escuelas deportivas, adecuando además las dimensiones a la normativa oficial NIDE 2024 para poder acoger torneos oficiales sin depender del mal tiempo.

Plano de los campos de entrenamiento 'Rosa Colorado'. Ayto. Salamanca.

Esta inyección en el Rosa Colorado se suma a la ofensiva municipal para poner a punto las instalaciones deportivas de la capital.

Recientemente han arrancado también las reformas en los campos Nemesio Martín ‘Neme’ y Ángel Pérez Huerta, unas obras que llegan tras el remate de los trabajos en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, donde sus tres campos de fútbol han estrenado césped tras haber registrado solo en el último año más de medio millón de accesos.