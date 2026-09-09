El PSOE de Salamanca evita las primarias: María Sánchez y Marcelino Muñoz acuerdan una candidatura de unidad

Los candidatos a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Salamanca, María Sánchez y Marcelino Muñoz, en un montaje de EL ESPAÑOL Cedida / UGT

El PSOE de Salamanca evita las primarias para las elecciones municipales de 2027. María Sánchez y Marcelino Muñoz han acordado una candidatura de unidad tras los primeros pasos del proceso de primarias y después de mantener conversaciones durante estos días.

Marcelino Muñoz retirará su candidatura a las primarias, en un acuerdo en el que la portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento encabezará el proyecto de los socialistas salmantinos, integrando equipos y propuestas.

Ello en una candidatura que nace "con la voluntad de sumar a toda la militancia y afrontar unidos el reto de las elecciones municipales de 2027".

"Después de décadas de gobiernos del Partido Popular, Salamanca necesita abrir una nueva etapa. Una ciudad con enormes posibilidades no puede resignarse a seguir perdiendo oportunidades ni a mantener un modelo de ciudad que no da respuesta a las necesidades de quienes viven en sus barrios", ha afirmado el partido en un comunicado.

Una alternativa "ambiciosa"

Sánchez y Muñoz apuestan por construir "una alternativa ambiciosa, cercana y de futuro, que escuche a los barrios, ponga a las personas en el centro y devuelva a Salamanca la ilusión y la confianza en sus propias posibilidades".

"La militancia nos pide unidad y nosotros damos un paso adelante para hacerla posible. Sumamos nuestras fuerzas para construir un PSOE fuerte, unido y preparado para ganar Salamanca en 2027", ha señalado María Sánchez.

Por su parte, Marcelino Muñoz ha destacado que "queremos un PSOE que vuelva a conectar con la ciudadanía, que esté en cada barrio y que sea capaz de ofrecer una alternativa real de gobierno. Este acuerdo nos permite mirar hacia adelante juntos".

El PSOE de Salamanca ha señalado que afronta esta nueva etapa "desde la unidad, con un proyecto compartido y con la mirada puesta en 2027". "Porque Salamanca necesita un cambio y el PSOE está preparado para liderarlo", ha zanjado la formación.