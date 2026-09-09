Mañueco vincula el retroceso de España en PISA a las "precarias" políticas del Gobierno: "Desprecian el mérito"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, inaugura la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca, este miércoles Susana Martín ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vinculado este miércoles el retroceso de España en el Informe PISA a las "precarias" políticas educativas del Gobierno y ha afirmado que "desprecian el mérito".

Mañueco se ha pronunciado así durante la inauguración de la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca, un día después de conocerse los resultados de PISA 2025. Un acto que ha servido al dirigente autonómico para contrastar la caída nacional con la posición que sigue ocupando la Comunidad.

"Volvemos a estar en el pódium en ciencias, matemáticas y lectura y seguimos entre los mejores sistemas del mundo desarrollado", ha destacado Mañueco.

Castilla y León se mantiene entre las tres primeras autonomías: 493 puntos en Ciencias (segunda, detrás de Madrid), 472 en Matemáticas (segunda) y 466 en Lectura (tercera).

Esas cifras superan con claridad las medias españolas −477, 457 y 451, respectivamente− y sitúan a la región por encima o muy cerca de los promedios de la OCDE y la Unión Europea.

El panorama nacional es más sombrío. España ha encadenado un nuevo descenso y firma sus peores resultados históricos en las tres competencias, con caídas de 8 puntos en Ciencias, 16 en Matemáticas y 23 en Lectura respecto a 2022. Queda por debajo de la media de la OCDE.

"Trivializar tiene consecuencias"

En ese contexto, el presidente de la junta ha subrayado: "La educación es una herramienta esencial de igualdad de oportunidades y me preocupa la bajada generalizada que hay en nuestro país".

A continuación ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha vinculado el retroceso a sus políticas educativas. "Trivializar con la educación tiene consecuencias, fruto de las precarias políticas educativas del Gobierno que limitan el esfuerzo, desprecian el mérito y banalizan la excelencia", ha afirmado.

Con esas palabras ha atribuido el deterioro a un modelo que, a su juicio, rebaja la exigencia y diluye la cultura del trabajo. Frente a ese diagnóstico, ha reivindicado el rumbo de Castilla y León.

"En Castilla y León queremos apostar por un camino totalmente contrario: una educación excelente que apueste por la máxima calidad y equidad, en el medio urbano y rural y en todas las etapas de la educación", ha apuntado.

Mañueco ha celebrado que la Comunidad permanece en el pódium nacional y entre los sistemas educativos más sólidos del mundo desarrollado, mientras ha acusado al Gobierno de haber banalizado la excelencia.

El Informe PISA 2025, con su caída generalizada y las persistentes diferencias territoriales, le ha servido de telón de fondo para defender el mérito, el esfuerzo y la calidad de la educación de Castilla y León frente a lo que considera políticas "precarias" del Ejecutivo central.