Éxito rotundo de Salamaq26: más de 90.000 asistentes, impulso del comercio y una subasta ganadera récord

Javier Iglesias, acompañado del vicepresidente y próximo presidente de la Diputación Provincial, David Mingo, el diputado de Salamaq, Santiago Castañeda y el resto de diputados de Gobierno. EE.

Salamaq26 ha bajado el telón de su edición más multitudinaria e histórica hasta la fecha.

La Feria del Sector Agropecuario y la Exposición Internacional de Ganado Puro de Salamanca han vuelto a demostrar su indiscutible liderazgo en la península ibérica y el sur de Europa tras reunir a más de 90.000 visitantes durante sus cinco jornadas de celebración.

Las instalaciones feriales vivieron sus picos de mayor afluencia durante el fin de semana, registrando cerca de 25.000 personas tanto el sábado como el domingo.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado por el diputado responsable del certamen, Santiago Castañeda, y por los vicepresidentes y diputados del equipo de gobierno, ha hecho un balance cargado de satisfacción, subrayando que la feria "ha vuelto a situar a Salamanca en el centro de las miradas del sector agropecuario a nivel profesional, ganadero, comercial y social".

Un atractivo que este año ha traspasado fronteras con la presencia de delegaciones y profesionales procedentes de toda España, Portugal, Francia e incluso diversos países del continente africano.

Un hito para la historia: 'Valiente' hace saltar la banca de las subastas

El indiscutible gran titular de esta edición se ha escrito con letras de oro en el ring de la Subasta Nacional de Ganado Vacuno.

El ejemplar 'Valiente', de la raza Limusín y perteneciente al ganadero abulense Blas Barroso, fue adjudicado por la astronómica cifra de 30.200 euros, marcando el récord nacional absoluto para un ejemplar vacuno en una subasta oficial en España.

"Salamaq ha vuelto a marcar el precio máximo de la ganadería de vacuno en nuestro país", remarcó Iglesias, ensalzando la "extraordinaria calidad" del ganado puro presente en el recinto.

Las pujas no se detuvieron ahí. La subasta de la raza Charolés pulverizó su propio techo local al colocar un ejemplar por 12.000 euros (frente a los 10.200 euros del año anterior), mientras que la raza Avileña fijó otro récord en Salamanca alcanzando los 11.500 euros.

En términos globales, la Subasta de Vacuno alcanzó un remate total de 525.630 euros (un incremento de más de 50.000 euros respecto a 2025 y casi el doble que en 2023), adjudicándose 104 de los 114 ejemplares presentados, lo que representa un éxito de ventas superior al 96%.

Recinto renovado, más maquinaria y un impulso récord en redes sociales

Más allá de la pasarela ganadera, la vertiente comercial e industrial ha mostrado su músculo. Los expositores destacaron la modernización de pabellones y naves, al tiempo que el sector de maquinaria recuperó un gran protagonismo profesional con la incorporación de ocho nuevas firmas.

Un ecosistema empresarial e innovador que ha contado además con la complicidad directa de la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento capitalino y la Junta de Castilla y León, completado con la animada zona gastronómica de 'food trucks' en el bulevar.

La fortaleza de Salamaq26 también ha arrasado en el entorno digital. Los perfiles oficiales en redes sociales (Instagram, Facebook y TikTok) han rebasado los 3,5 millones de visualizaciones —prácticamente el doble que la edición anterior—, alcanzando a medio millón de usuarios únicos y aumentando un 20% su comunidad de seguidores.

Por su parte, la Feria Virtual conectó la cita salmantina con el mundo: un 26% de la audiencia siguió los showcookings y concursos morfológicos desde países como Portugal, Francia, Brasil, México, Argentina o Estados Unidos.

Mención especial merecen las retransmisiones en directo de las subastas, que batieron un récord de seguimiento virtual con más de 8.000 espectadores simultáneos, un 45% más que en la edición anterior.

Javier Iglesias concluyó recordando que estos excelentes resultados refrendan el proceso de transformación que experimenta el recinto ferial salmantino, cuyas próximas reformas permitirán adaptar las instalaciones a un certamen que "aspira a seguir creciendo sin poner techo a su excelencia".