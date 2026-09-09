El Euromillones deja un premio de miles de euros en un municipio de Salamanca

Administración que ha repartido el premio del Euromillones en la provincia de Salamanca. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

En el sorteo del Euromillones que se ha celebrado en la noche de este martes, 8 de septiembre, no hay boletos acertantes de Primera Categoría (5+2), como ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Sin embargo, en España, existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (5+1). Uno de ellos ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Carbajosa de la Sagrada, en la provincia de Salamanca.

El acertante se va a llevar un suculento botín con un total de 194.608,68 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 13-17-33-35-39 y las estrellas han sido el 07 y el 12.