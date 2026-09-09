Administración que ha repartido el premio del Euromillones en la provincia de Salamanca.

Administración que ha repartido el premio del Euromillones en la provincia de Salamanca. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

Salamanca

El Euromillones deja un premio de miles de euros en un municipio de Salamanca

En el sorteo que se ha celebrado en la noche de este martes, 8 de septiembre.

Más información: Begoña, la lotera que ha repartido casi cuatro millones de euros con La Bonoloto: “Es el mayor premio que hemos dado”

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En el sorteo del Euromillones que se ha celebrado en la noche de este martes, 8 de septiembre, no hay boletos acertantes de Primera Categoría (5+2), como ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Sin embargo, en España, existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (5+1). Uno de ellos ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Carbajosa de la Sagrada, en la provincia de Salamanca.

La administración de loterías que ha dado el primer premio de La Bonoloto en Salamanca.

El acertante se va a llevar un suculento botín con un total de 194.608,68 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 13-17-33-35-39 y las estrellas han sido el 07 y el 12.