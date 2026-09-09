Más agua para las zonas verdes de Santa Marta: se amplía el riego del parterre de la avenida de Madrid

Ampliación del sector de riego en el cruce de Prado de los Guzmanes y avenida de Madrid. Cedida

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha ampliado el sector de riego del parterre central situado en el cruce de la avenida de Madrid con Prado de los Guzmanes.

Se hace con el objetivo de garantizar que todas las zonas de césped queden cubiertas por el sistema de aspersión.

La actuación ha supuesto una inversión de 2.187 euros y ha incluido la instalación de nuevos aspersores, para lo que ha sido necesario abrir zanjas y habilitar las correspondientes acometidas y piezas de conexión.

Los trabajos también han contemplado la colocación de programadores, electroválvulas, arquetas, llaves de corte y nuevas tuberías.

Además de ampliar la instalación, el Consistorio ha aprovechado la intervención para acondicionar el sistema de riego existente, sustituyendo aquellos difusores que se encontraban en mal estado.

La concejala de Parques y Jardines, Marta Labrador, explicó que estas actuaciones se enmarcan en las revisiones que el Ayuntamiento está realizando en la red de riego de los jardines municipales.

“Se están haciendo revisiones de la red de riego de los jardines y se ha detectado que algunos requieren de mejoras”, señaló.

En el caso del parterre de la avenida de Madrid, la intervención ha permitido dividir el sector de riego para alcanzar todos los difusores y modificar el sistema de programación.

“Se ha dividido el sector de riego para llegar a todos los difusores, así como cambiado el programador a dos estaciones”, detalló Labrador.

Esta actuación se suma a otras mejoras ejecutadas recientemente por el Ayuntamiento de Santa Marta en distintos puntos del municipio.

Entre ellas se encuentran la instalación de nuevos aspersores en el entorno de Supeco y en la zona contigua a las piscinas de la urbanización Valdelagua, con las que el Consistorio continúa adaptando y mejorando la red de riego de las zonas verdes.