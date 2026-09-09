Adiós a estos cruces de la provincia de Salamanca: 1,3 millones para la construcción de cinco rotondas

Las carreteras salmantinas van a decir por fin adiós a varios de sus cruces más incómodos.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto sobre la mesa 1,3 millones de euros para jubilar cinco cruces partidos —de esos que obligan a giros complicados y generan momentos de tensión— y transformarlas en rotondas cerradas tradicionales.

Las obras se repartirán en puntos clave de la autovía A-66 y las nacionales N-501 y N-620 con una meta muy clara: quitar del mapa varios puntos negros de fricción, agilizar el tráfico diario y hacer la conducción bastante más segura para vecinos, camiones y viajeros.

Una de las rotondas se ubicará en la A-66, concretamente en el kilómetro 414,3.

Plano con la ubicación de las nuevas rotondas. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La asignación presupuestaria es de 270.000 euros, las obras remodelarán de arriba abajo la entrada sur a Béjar y el acceso a su polígono industrial en el enlace con la SA-220. Sin embargo, el grueso de los trabajos se lo llevará la N-501.

Allí, con 460.000 euros, se reordenará el enredo de cruces de Encinas de Abajo, por donde confluyen las carreteras de Babilafuente, Huerta y Cilloruelo.

A pocos kilómetros, en el punto 79,6 de esta misma nacional, otros 290.000 euros servirán para construir una rotonda que regule sin sustos la entrada al Aeropuerto de Matacán, la Base Aérea y la conexión con la autovía A-50.

El mapa de reformas se completa en la N-620, donde se destinarán 277.500 euros para dar forma a una nueva glorieta circular en la intersección del kilómetro 222,8, punto habitual de paso que conecta con la SA-601 y la carretera provincial DSA-660.

Esta batería de proyectos forma parte del plan de conservación de la Red de Carreteras del Estado, una vía de inversión que ha dejado más de 97,5 millones de euros en la provincia de Salamanca desde el verano de 2018 para poner a punto sus comunicaciones.