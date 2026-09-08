Volatiritormes roza los 3.500 espectadores y consagra a Santa Marta como la capital del circo y la cultura

El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, La concejala de Cultura, Silvia González, y el concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno y resto de responsables de la novena edición de 'Volatiritormes'. Ayto. Santa Marta de Tormes.

Santa Marta de Tormes ha despedido este fin de semana la novena edición de Volatiritormes, la Fiesta Internacional de Saltimbanquis, Volatineros y Genios sin Botella, que se ha saldado con un nuevo éxito de público al reunir a cerca de 3.500 espectadores.

A lo largo de sus ocho jornadas de duración, la carpa instalada en la plaza de España —con capacidad para 429 personas— registró llenos casi diarios, confirmando a este evento como una de las grandes señas de identidad del municipio salmantino.

El alcalde de la localidad, diputado de Cultura y próximo presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, David Mingo, subrayó el acierto de seguir profundizando en esta línea artística:

"La apuesta que hicimos el año pasado de centrarnos en propuestas relacionadas con el circo ha funcionado, ya que seguimos ganando en afluencia y hemos logrado convertirnos en un referente en la provincia, que no cuenta con una cita enfocada en las artes circenses como esta".

Mingo remarcó además la proyección exterior de la muestra, "que cada año atrae a compañías de otros países que hacen de esta fiesta un encuentro multicultural".

El cartel de esta edición combinó el talento local con propuestas internacionales, contando con artistas procedentes de Brasil, Argentina, Valladolid, Madrid, Burgos, Ciudad Real y Santiago de Compostela.

El público pudo disfrutar de una variada muestra de disciplinas que abarcó desde el funambulismo, los ejercicios aéreos, el equilibrismo y los malabares, hasta espectáculos de magia, clown, hombre orquesta, lanzamientos de cuchillos, látigos, ballestas y antipodismo, siempre aderezados con un toque de humor para todos los públicos.

Más allá de la destreza técnica, una de las claves de esta novena entrega ha sido la cercanía y la interacción sobre la pista.

"Este año las compañías han querido hacer partícipe al público subiendo a niños y mayores, dando un carácter único a cada una de las representaciones y consiguiendo atraer a la carpa a más personas que han podido sentirse artistas de circo por un día", concluyó el regidor.