Confirmado por Elías Bendodo: David Mingo será el próximo presidente de la Diputación de Salamanca

La feria Salamaq 2026 ha sido el escenario elegido por el Partido Popular para escenificar un movimiento clave en el mapa político de la provincia.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha confirmado que David Mingo, actual vicepresidente de la Diputación, alcalde de Santa Marta de Tormes y diputado de Cultura, tomará el relevo para convertirse en el próximo presidente de la Diputación Provincial de Salamanca.

En un acto cargado por el simbolismo de unión histórica entre la provincia de Salamanca y el Partido Popular, Bendodo ha querido reconocer en público la labor de Javier Iglesias por sus quince años al frente de la institución provincial antes de su marcha al Senado.

Definiendo la gestión pública como "una carrera de relevos" y alabando la entrega del dirigente salmantino en un paseo en el que también ha estado presente el presidente provincial del partido y regidor de la capital, Carlos García Carbayo.

Más allá del ámbito orgánico, el dirigente nacional ha aprovechado el altavoz de Salamaq para lanzar duras críticas al Gobierno central en materia de inmigración, exigiendo explicaciones tras la grave crisis vivida en Ceuta y reclamando garantías de que una situación así "no volverá a suceder".

Bendodo ha tildado los acontecimientos en la ciudad autónoma de "atentado a la soberanía de nuestro país" y ha abogado por articular con Marruecos la repatriación de quienes hayan accedido de forma irregular.

De igual manera, el representante del PP ha ensalzado el compromiso de su formación con el campo frente a la pérdida de tres millones de cabezas de ganado durante la etapa de Pedro Sánchez, al tiempo que ha contrapuesto la política nacional de vivienda con las más de 300 viviendas públicas de alquiler impulsadas por el Ayuntamiento de Salamanca o el proyecto del Puerto Seco.

Por su parte, los líderes salmantinos han vuelto a situar a la feria agropecuaria en el centro de la innovación y el desarrollo rural.

Carlos García Carbayo ha destacado la llegada de la tecnología al sector primario a través del uso de drones, inteligencia artificial o la automatización del regadío, ligando estos avances al nuevo campus agroambiental y al estreno del Grado de Veterinaria como reclamo para asegurar el relevo generacional.

Asimismo, Javier Iglesias ha querido despedir su etapa en Salamaq reivindicando el papel de la Diputación como escudo indispensable para los 362 municipios de la provincia, defendiendo que los vecinos del medio rural merecen exactamente las mismas oportunidades y servicios de calidad que quienes viven en las ciudades.