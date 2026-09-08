Carbayo se encomienda a la Virgen de la Vega para evitar que "personas indignas nos conduzcan al abismo"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo , y miembros de la Corporación Municipal se dirigen en comitiva hacia la Catedral Nueva para asistir a la misa en honor de Santa María de la Vega. Ayto. Salamanca. X.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha renovado este 8 de septiembre el tradicional voto de la ciudad ante la Virgen de la Vega durante la misa solemne en honor a la patrona celebrada en la Catedral.

En una intervención marcada por el orgullo de pertenencia y las alusiones a la actualidad social y política, el regidor salmantino ha ofrecido a la patrona la unidad de administraciones, universidades, tejido empresarial y sociedad civil como la verdadera seña de identidad que está impulsando la transformación de la capital.

Carbayo ha defendido que Salamanca ha logrado sacudirse los mantras del pasado para consolidarse como una tierra de oportunidades vinculada a la ciencia, la investigación, la tecnología y la logística, reteniendo así el talento joven y garantizando puestos de trabajo cualificados.

Durante su alocución, el primer edil ha conectado esta etapa de renovación con la conmemoración del quinto centenario de la Escuela de Salamanca, reivindicando el legado humanista de los frailes dominicos sobre la dignidad humana, la justicia y el derecho internacional como un faro doctrinal plenamente vigente.

En este punto, el alcalde ha lanzado una reflexión frente a la polarización y la confrontación global, cuestionando si la sociedad está dispuesta a permitir que "personas indignas nos conduzcan al abismo por su egoísmo y falta de escrúpulos".

Imagen del alcalde durante su intervención en la renovación de la promesa a la Virgen de la Vega. Ayto. Salamanca. X.

Asimismo, ha contrapuesto esa crispación con el carácter solidario de los salmantinos, recordando el apoyo brindado recientemente a Ceuta y defendiendo que las diferencias entre el centro y los barrios como Pizarrales, San José, Prosperidad o el Oeste se han difuminado gracias a unos servicios públicos homogéneos que garantizan la igualdad de oportunidades.

En el plano festivo, el regidor ha presentado ante la patrona a la pregonera de las Ferias y Fiestas, la polifacética actriz y cantante Guadalupe Lancho, a quien ha puesto como ejemplo del talento local y del orgullo por las raíces.

Tras felicitar al obispo por su labor pastoral y bromear con su intermediación para garantizar el buen tiempo durante estos días de celebración, Carbayo ha pedido a la Virgen de la Vega que guíe a la ciudad en su futuro crecimiento y ha instado a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de unas fiestas inolvidables desde el respeto, la tolerancia y el civismo.