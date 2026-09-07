La Universidad de Salamanca comienza el curso con un 6,26% más de alumnos nuevos y 25.743 estudiantes en total

El nuevo curso académico 2026-2027 ha arrancado este lunes, 7 de septiembre, en la Universidad de Salamanca (USAL) con 5.512 estudiantes de grado de nuevo ingreso.

Estas cifras suponen 325 alumnos más que el pasado año, que en términos porcentuales representan un 6,26% más.

A 1 de septiembre, con el proceso de matriculación todavía en marcha, el número de estudiantes inscritos en las titulaciones de grados, másteres, doctorados y títulos propios alcanza los 25.743 alumnos, reforzando el poder de atracción de la USAL con jóvenes llegados de todo el territorio de España.

Para este curso, la USAL oferta en los campus de Ávila, Salamanca, Béjar y Zamora un total de 109 grados y dobles grados, 91 másteres y 45 programas de doctorado.

Las principales novedades académicas de este año están en la puesta en marcha del Grado de Veterinaria, adscrito a la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, y de cinco másteres.

Estos últimos son los de Química Experimental (Facultad de Ciencias Químicas); Erasmus Mundus en aceleradores y láseres a gran escala (Facultad de Ciencias); Derechos Humanos, Sostenibilidad y Justicia Climática (Facultad de Derecho); Diseño de intervenciones sobre estilos de vida (Facultad de Enfermería y Fisioterapia); y Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial aplicadas a la Ingeniería (Escuela Politécnica Superior de Zamora).

Las clases han empezado este lunes con las jornadas de acogida a los nuevos universitarios, que se han organizado en los distintos centros con el apoyo del Servicio de Promoción, Información y Orientación.

La iniciativa pretende ofrecer a los nuevos estudiantes información sobre el centro en el que cursarán sus estudios, el desarrollo de la docencia en el grado que estudian, sus obligaciones y derechos, y los servicios que tienen a su disposición en la USAL.

De la misma forma, los decanatos y direcciones de escuela quieren también facilitar a los nuevos universitarios el conocimiento 'in situ' de los principales recursos y espacios que usarán de enseñanza-aprendizaje, así como favorecer su integración con el resto de sus compañeros en sus primeros días.