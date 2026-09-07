Bendodo reclama al Gobierno que garantice que la crisis migratoria de Ceuta "no volverá a suceder"

l vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Belondo, visita Salamaq 2026, junto al presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el presidente del PP provincial, Carlos García Carbayo. David Arranz Ical

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, exigió este lunes al Gobierno de España que explique lo ocurrido en Ceuta y, sobre todo, que garantice que una situación como la registrada en la frontera "no volverá a suceder".

Bendodo realizó estas declaraciones durante su visita a Salamaq 2026, donde estuvo acompañado por el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el presidente provincial del PP y alcalde de la capital, Carlos García Carbayo, en una jornada en la que también trasladó el respaldo de su formación a agricultores y ganaderos y puso en valor distintas iniciativas impulsadas en Salamanca.

Bendodo afirmó que el Partido Popular es "el partido del campo" y defendió la apuesta de su formación por agricultores y ganaderos.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Belondo, visita Salamaq 2026, junto al presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el presidente del PP provincial, Carlos García Carbayo. David Arranz Ical

El dirigente 'popular' destacó la dimensión de Salamaq como feria de referencia del sector agropecuario, con presencia de 15 comunidades autónomas y cerca de 470 expositores, y señaló que el certamen salmantino constituye un punto de encuentro no solo para profesionales de España, sino también de otros países.

En particular, reivindicó la ganadería extensiva como una actividad económica y de futuro, con capacidad para generar empleo y, al mismo tiempo, contribuir a la prevención de incendios forestales.

En este contexto, Bendodo criticó la evolución de la cabaña ganadera española y aseguró que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno se han perdido tres millones de cabezas de ganado.

El vicesecretario del PP presentó esta cifra como "una realidad" y reclamó que el Ejecutivo explique, a su juicio, por qué se ha producido esta reducción mientras distintos miembros del Gobierno defienden públicamente su compromiso con el campo y la ganadería.

Crisis de seguridad en Ceuta

El vicesecretario del PP rechazó definir lo ocurrido en la Ciudad Autónoma como una simple crisis migratoria y lo calificó como "un atentado a la soberanía de nuestro país" y "una crisis de seguridad".

Según expuso, más de 80.000 inmigrantes irregulares habrían entrado en Ceuta y alrededor de 10.000 continuarían allí, una situación que, en su opinión, está generando problemas de seguridad y convivencia para los ciudadanos de la ciudad autónoma.

Bendodo reclamó al Gobierno que articule "cuanto antes" las políticas y vías diplomáticas necesarias para que Ceuta pueda recuperar la normalidad y agradeció al PP de Salamanca, tanto de la capital como de la provincia, su participación en las movilizaciones celebradas el pasado 2 de septiembre en apoyo de la ciudad autónoma.

En este punto, defendió que los españoles tienen derecho a conocer las circunstancias que rodearon lo sucedido y volvió a reclamar responsabilidades al Ejecutivo.

El dirigente 'popular' resumió sus demandas al Gobierno en dos preguntas: "¿Por qué ha pasado esto?" y si el Ejecutivo "está en condiciones de garantizarnos al conjunto de los españoles, especialmente a los ceutíes, que esto no volverá a suceder".

Bendodo sostuvo que, según su intervención, distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la autoridad ceutí y el CNI habrían advertido previamente de la situación, y reprochó al Gobierno que, un mes después, no haya dado explicaciones sobre lo ocurrido ni haya ofrecido garantías de que no se repetirá.

Finalmente, Bendodo defendió que quienes hayan entrado irregularmente en España "tienen que salir de España por donde han venido" y reclamó al Gobierno que articule con Marruecos una política y una estrategia para facilitar el retorno.

También sostuvo que los menores deben estar con sus familias y que corresponde al Ejecutivo establecer las medidas necesarias para abordar esta situación.

Críticas a la política de vivienda

Bendodo también aprovechó su presencia en Salamanca para poner en valor la gestión municipal en materia de vivienda.

En concreto, destacó el proyecto impulsado por el Ayuntamiento para poner en servicio más de 300 viviendas públicas en alquiler destinadas a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y otros colectivos.

El dirigente del PP contrapuso esta iniciativa con el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de construir 300.000 viviendas y aseguró que, según sus visitas a las distintas capitales españolas, no ha encontrado ninguna ciudad en la que el Ejecutivo central haya construido esas viviendas públicas.

En la misma línea, el dirigente 'popular' felicitó al alcalde de Salamanca por el proyecto del Puerto Seco, una infraestructura que consideró un posible "revulsivo" no solo para la capital, sino también para el conjunto de la provincia.

Reconocimiento a Javier Iglesias

La visita a Salamaq tuvo además un componente de reconocimiento interno para el PP de Salamanca. Bendodo puso en valor los 15 años de Javier Iglesias al frente de la Diputación y del Partido Popular provincial y recordó su propia etapa como presidente de la Diputación de Málaga, durante la que ambos coincidieron.

El dirigente nacional defendió que la política debe entenderse como "una carrera de relevos" y destacó el trabajo desarrollado por Iglesias durante sus años al frente de la institución provincial y de la formación 'popular' salmantina.

Bendodo señaló que no quería dejar pasar esta edición de Salamaq sin reconocer públicamente la trayectoria de Iglesias y trasladarle el apoyo de la Dirección Nacional del partido antes de su incorporación a la Cámara Alta.

El acto se convirtió así en un respaldo al todavía presidente de la Diputación y en una reivindicación del papel de Salamanca como referencia nacional del sector agropecuario.

Apoyo al campo y al mundo rural

Por su parte, Carlos García Carbayo centró parte de su intervención en la transformación tecnológica del campo y en la necesidad de que la innovación llegue a las explotaciones.

El alcalde salmantino puso como ejemplos la automatización de los regadíos, el empleo de drones y el uso de la inteligencia artificial para controlar la salud animal, iniciativas que vinculó al campus agroambiental y al nuevo grado de Veterinaria.

A su juicio, estos proyectos pueden contribuir además al relevo generacional y favorecer la llegada al medio rural de nuevos perfiles profesionales vinculados a la instalación de sensores, la ingeniería o la informática.

Mientras, Javier Iglesias destacó el papel de la Diputación de Salamanca como administración de apoyo a los 362 municipios de la provincia, especialmente a los de menor tamaño, y defendió la necesidad de garantizar que los habitantes del medio rural dispongan de los mismos servicios y derechos que quienes residen en entornos urbanos.

Iglesias situó además a Salamaq como una feria de referencia para el sector primario y subrayó el peso de la agricultura y la ganadería en la economía provincial, con especial protagonismo de la exposición de ganado selecto y de la actividad vinculada al vacuno.

El presidente de la Diputación incidió asimismo en el futuro campus agroambiental de Salamanca, un proyecto que pretende reunir en un mismo espacio a productores, investigadores, profesores y conocimiento para desarrollar soluciones aplicables al sector y mejorar la competitividad de las explotaciones.

En este sentido, recordó la colaboración entre la Diputación, el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León, el CSIC y la Universidad de Salamanca, y destacó la próxima puesta en marcha de la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales y del espacio destinado a favorecer ese encuentro entre el sector primario y el ámbito investigador.