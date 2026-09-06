Llamas y humo en el incendio del tejado de una vivienda en Alaraz: atienden a un hombre

Imagen de los Bomberos de la Diputación de Salamanca. Fotografía de archivo.

Un hombre de unos 65 años ha tenido que ser atendido tras el incendio de una vivienda en Alaraz, en la provincia de Salamanca, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 07:52 horas de este domingo cuando la sala de operaciones recibía el aviso del incendio de la vivienda.

Se alertaba de que en la calle Juan Francisco se quemaba un tejado y que se veían humo y llamas.

Se trasladó aviso a la Guardia Civil Cos de Salamanca, a Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado recursos para atender a un varón de unos 65 años.