Inconsciente un peatón tras un atropello en Salamanca: el turismo abandonó el lugar

Un peatón de unos 85 años, ha resultado herido y se encontraba inconsciente tras un atropello en la avenida Comuneros de Salamanca, a la altura del número 113, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 07:07 horas de la mañana de este domingo, 6 de septiembre cuando los servicios de emergencias avisaban del atropello de un turismo que abandonaba el lugar a un peatón.

Se ha solicitado asistencia sanitaria para el varón atropellado, un hombre de unos 85 años que se encontraba inconsciente.

Se trasladó aviso a la Policía Nacional y Local y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado recursos al lugar.