Orquesta Vulkano,

Orquesta Vulkano, Ayuntamiento de Leioa

Salamanca

La orquesta Vulkano, aperitivo perfecto para las fiestas de Salamanca: 17 artistas con amplio repertorio para todos

La programación del domingo se completa con diversos concursos, obras de teatro y una nueva edición de Custom Biker Day.

Más información: Vasos violeta, controles y refuerzo policial: así es el dispositivo de seguridad para las fiestas de Salamanca

Publicada
Actualizada

La orquesta salmantina Vulkano va a ser la encargada de dar el pistoletazo de salida a las actividades que el Ayuntamiento de Salamanca ha programado con motivo de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega.

Una actuación que va a dar comienzo a las 22:00 horas mañana en la Plaza de la Concordia y que contará con un elenco de 17 artistas que interpretarán un repertorio para todos los públicos.

Recinto Ferial de La Aldehuela en Salamanca

El operativo de seguridad para este espacio prohíbe introducir envases de vidrio, latas, botellas y similares. Se mantiene vigente la prohibición de beber alcohol en la vía pública, solo se permitirán botellas de agua en material de plástico y con una capacidad máxima de medio litro.

Tampoco se permitirá el acceso con bolsos, mochilas o maletines que excedan de las dimensiones 60x30x15, ni objetos contundentes o susceptibles de ser utilizados de manera violenta o peligrosa. Por último, se prohíben los petardos, bengalas, tracas y material pirotécnico en general.

La programación festiva de mañana se completa con el LXXV Concurso hípico nacional de saltos de obstáculos que se celebra en el Campo de Tiro y con la obra ‘Género de dudas’, interpretada por Pastora Vega, Pablo Carbonell, Ariana Bruguera y Abraham Arenas, de la que se han programado dos funciones en el Teatro Liceo.