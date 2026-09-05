La orquesta Vulkano, aperitivo perfecto para las fiestas de Salamanca: 17 artistas con amplio repertorio para todos

La orquesta salmantina Vulkano va a ser la encargada de dar el pistoletazo de salida a las actividades que el Ayuntamiento de Salamanca ha programado con motivo de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega.

Una actuación que va a dar comienzo a las 22:00 horas mañana en la Plaza de la Concordia y que contará con un elenco de 17 artistas que interpretarán un repertorio para todos los públicos.

El operativo de seguridad para este espacio prohíbe introducir envases de vidrio, latas, botellas y similares. Se mantiene vigente la prohibición de beber alcohol en la vía pública, solo se permitirán botellas de agua en material de plástico y con una capacidad máxima de medio litro.

Tampoco se permitirá el acceso con bolsos, mochilas o maletines que excedan de las dimensiones 60x30x15, ni objetos contundentes o susceptibles de ser utilizados de manera violenta o peligrosa. Por último, se prohíben los petardos, bengalas, tracas y material pirotécnico en general.

La programación festiva de mañana se completa con el LXXV Concurso hípico nacional de saltos de obstáculos que se celebra en el Campo de Tiro y con la obra ‘Género de dudas’, interpretada por Pastora Vega, Pablo Carbonell, Ariana Bruguera y Abraham Arenas, de la que se han programado dos funciones en el Teatro Liceo.