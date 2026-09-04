Sergio Maqueda será el nuevo líder de las Juventudes Socialistas de Salamanca al relevar a Kevin Pérez

Sergio Maqueda será el nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas de Salamanca (JSE) y relevará a Kevin Pérez tras siete años de liderazgo.

El proceso de transición se culminará el próximo sábado 19 de septiembre en el 17 Congreso de JSE. Maqueda, que hasta ahora era el secretario de organización, se pondrá al frente tras aglutinar un amplio respaldo de avales y recibir el visto bueno definitivo de la Comisión Autonómica de Garantías de JSE Castilla y León.

Nacido en Santa Marta de Tormes (Salamanca), quien será el nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas charras es militante desde los 18 años y llega al puesto con el objetivo de "plantar cara a las políticas que asfixian el futuro de la juventud".

"Asumo esta responsabilidad con el compromiso de construir una alternativa combativa y valiente frente a un PP irresponsable", ha subrayado.

Maqueda ha asegurado que no van a permitir que "la nula oferta de empleo y de vivienda asequible del Ayuntamiento de Carbayo y de la Junta de Mañueco sigan convirtiendo a Salamanca en una auténtica ratonera de la que los jóvenes tienen que huir obligados".

El secretario general saliente, por su parte, ha valorado positivamente el relevo, al reconocer que Maqueda "conoce a la perfección las necesidades de los jóvenes, especialmente en el Alfoz y en el mundo rural".

"Estoy convencido de que fortalecerá nuestra voz en defensa de los servicios públicos", ha añadido Kevin Pérez.

El congreso se celebrará en la sede de UGT Salamanca a partir de las 10:30 horas. Los delegados y delegadas debatirán las enmiendas a la ponencia marco y el documento político que guiará la acción de la organización.

Además, tendrán lugar distintas ágoras formativas y de debate que reunirán a militantes socialistas de otras provincias de Castilla y León, para consolidar "la visibilización del trabajo en red y el empuje de la juventud progresista de la Comunidad".