Santa Marta acondiciona una parcela con más de 100 aparcamientos en el entorno de la carretera de Naharros

La nueva parcela de aparcamientos en el municipio salmantino de Santa Marta de Tormes Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes está acondicionando una parcela con más de 100 aparcamientos disponibles en el cruce de la calle Doña Eloya con la carretera de Naharros.

Se trata de un terreno privado que ya da servicio como lugar de estacionamiento pero en unas condiciones poco óptimas para los vehículos, por lo que el Consistorio ha llegado a un acuerdo con el propietario para poder ejecutar la puesta a punto del solar.

Los operarios municipales están extendiendo una capa de grava con la que también se cubrirán los baches y hundimientos del terreno, para posteriormente compactar la superficie y evitar daños en los coches así como acumulaciones de agua y barro.

"Aunque esta parcela ya se estaba utilizando como aparcamiento, tanto coches como camiones, las condiciones del terreno no eran las mejores ya que hablamos de una superficie de tierra", explicó el concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno.

Y añadió que este acuerdo con el dueño "nos permite ejecutar unos trabajos que mejorarán la accesibilidad de los vehículos y ampliarán las posibilidades de estacionamiento en Santa Marta".

El terreno se encuentra en una zona residencial próxima a dos parques infantiles, al colegio San Blas, el Instituto Gonzalo Torrente Ballester, y en las inmediaciones del Barrio del Carmen. Además, está a escasos metros de la carretera de Madrid y establecimientos de alimentación, hostelería y servicios varios.

Estas más de 100 plazas de aparcamiento se suman a las 70 disponibles en una parcela, también privada, contigua al supermercado Lupa, en la que el Ayuntamiento de Santa Marta realiza tareas de acondicionamiento de forma periódica.