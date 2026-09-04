María Sánchez da el paso y opta a liderar al PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca: “Se necesita un cambio”

María Sánchez ha anunciado este viernes la presentación de su candidatura para encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Salamanca en las elecciones municipales de 2027.

Lo ha hecho coincidiendo con la apertura del plazo para presentar candidaturas en el proceso de primarias del Partido Socialista de Salamanca.

La socialista da así un paso adelante después de varias semanas en las que había avanzado su intención de concurrir al proceso interno, aunque, según ha explicado, ha querido esperar al inicio oficial de los plazos establecidos por la organización.

“Hoy ha llegado el momento de anunciar que he presentado mi candidatura para encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Salamanca en las elecciones municipales de 2027”, ha señalado Sánchez.

La candidata ha asegurado que durante los últimos años ha tenido la oportunidad de conocer de cerca la realidad de la ciudad, sus barrios y las principales demandas de los vecinos.

Una experiencia que, según sostiene, le ha permitido comprobar tanto las necesidades pendientes como “el enorme potencial” de Salamanca.

En este sentido, Sánchez ha defendido la necesidad de impulsar una ciudad con más oportunidades, mejores servicios públicos y una mayor accesibilidad y habitabilidad. También ha reclamado un Ayuntamiento “más cercano” a los ciudadanos.

“Hay una Salamanca que quiere avanzar, que reclama más oportunidades, mejores servicios públicos, una ciudad más accesible y habitable y un Ayuntamiento más cercano”, ha afirmado.

El proyecto

La aspirante socialista plantea su candidatura como el inicio de un proyecto colectivo para la capital salmantina.

“Quiero que esta candidatura sea el punto de partida de un proyecto colectivo para Salamanca. Un proyecto que escuche, que sume y que sea capaz de recuperar la ilusión y la confianza de los salmantinos y salmantinas”, ha destacado.

Sánchez ha situado además su candidatura en la necesidad de abrir una nueva etapa política en la ciudad después de “décadas de gobierno del PP”. “Salamanca necesita un cambio”, ha asegurado.

Para afrontar el proceso de primarias, la candidatura contará con Soledad Murillo y Aquiles Maguide como representantes. Sánchez ha agradecido públicamente a ambos su decisión de acompañarla durante este proceso interno.

“Comienza ahora un proceso en el que espero contar con el apoyo de mis compañeros y compañeras y en el que seguiré trabajando, como hasta ahora, con humildad, cercanía y muchas ganas de transformar Salamanca”, ha concluido la candidata.